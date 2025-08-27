وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 62 ألفاً و895 شهيداً و158 ألفاً و927 مصاباً.

وسجلت الوزارة 10 وفيات جديدة، بينها طفلان، بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية في القطاع الذي بلغ عدد ضحايا المجاعة المستفحلة فيه 313 شهيداً، بينهم 119 طفلاً، وفق بيان للوزارة.

واستقبلت مستشفيات القطاع 76 شهيداً و298 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية جراء استمرار الهجمات الإسرائيلية، حسب بيان الوزارة الذي أورد ارتفاع حصيلة ضحايا منتظري المساعدات منذ 27 مايو/أيار الماضي إلى 2158 شهيداً وأكثر من 15 ألفاً و843 مصاباً، بعد استشهاد 18 فلسطينياً وإصابة 106 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، فجر الخميس، بتدمير غارة إسرائيلية بناية سكنية في شارع عمر المختار شرقي مدينة غزة. كما شن طيران الاحتلال غارة في شارع الشهداء بحي الرمال غرب مدينة غزة ما أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، وقصف خيمة نازحين في مخيم الشاطئ غرب المدينة، ما أدى إلى وقوع إصابات.

واستشهدت أم وطفلها جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة غانم في مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما أفاد مستشفى الأقصى بوصول شهيد جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ونقلت وكالة رويترز عن شهود أن دبابات إسرائيلية توغلت في منطقة جديدة على مشارف مدينة غزة خلال الليل ودمرت منازل، مما دفع سكاناً إلى الفرار، فيما نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي منازل في جباليا النزلة، وشنت طائراته غارات على منطقة الصفطاوي.

وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني في غزة محمود بصل، بنزوح 80% من سكان حي الزيتون إلى شمال الحي وغرب مدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي.

وقال بصل إن “جيش الاحتلال يستخدم حفارات وآليات ثقيلة وروبوتات مفخخة وطائرات مسيّرة لقصف المنازل ما ضاعف حجم الدمار في حي الزيتون بغزة”. وأضاف: “المشهد في جباليا لا يقل قسوة عن حي الزيتون، حيث يواصل الاحتلال القصف المدفعي والغارات الجوية وتفجير الروبوتات، لكن دون تقدم بري للآليات العسكرية”.

في سياق متصل، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن حكومة الاحتلال تستمر في إغلاق المعابر ومنع إدخال 430 صنفاً من الأغذية إلى القطاع، مؤكداً أنها لم تسمح خلال الشهر الماضي إلا بإدخال 14% فقط من احتياجات السكان.