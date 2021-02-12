سياسة
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توقعات بعودة تبون إلى الجزائر اليوم بعد رحلة علاج في ألمانيا
قالت الرئاسة الجزائرية في بيان، إن الرئيس عبد المجيد تبون شكر نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير في مكالمة هاتفية، على مستوى الرعاية الطبية التي تلقّاها في بلاده، بينما أفادت وسائل إعلام جزائرية أن تبون سيعود إلى البلاد الجمعة.
توقعات بعودة تبون إلى الجزائر اليوم بعد رحلة علاج في ألمانيا
الرئيس الألماني دعا نظيره الجزائري عبد المجيد تبون لزيارة رسمية إلى ألمانيا
12 فبراير 2021

أعلنت الجزائر أنّ الرئيس عبد المجيد تبّون الذي يتقلى العلاج منذ شهر في برلين أجرى الخميس، مكالمة هاتفية مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، شكره خلالها على مستوى الرعاية الطبية التي تلقّاها في بلاده.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إنّ تبّون عبّر لشتاينماير "عن شكره وامتنانه لمستوى الرعاية الطبية التي حظي بها منذ وصوله إلى ألمانيا".

وهذا أول خبر رسمي يتعلّق بنشاط عام يجريه تبّون منذ 27 يناير/كانون الثاني حين أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي قيس سعيّد.

وفي بيانها المقتضب قالت الرئاسة الجزائرية إنّ تبّون وشتاينماير استعرضا خلال المكالمة الهاتفية "سبل التعاون الثنائي وآفاق ترقيته في جميع المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين".

وأضاف البيان أنّ الرئيس الألماني دعا خلال المكالمة نظيره الجزائري إلى إجراء زيارة رسمية إلى ألمانيا، مشيراً إلى أن تبّون قبِل الدعوة "على أن تجري برمجتها بعد انتهاء الحالة الوبائية".

ولم يأت بيان الرئاسة الجزائرية على ذكر أي تفصيل يتعلّق بصحة تبّون ولا بموعد عودته إلى بلده. كذلك فإنّ البيان لم يُرفق بصورة حديثة للرئيس.

لكن وسائل إعلام إلكترونية من بينها موقع صحيفة الفجر اليومية قالت إنّ تبّون سيعود إلى الجزائر الجمعة.

وكان تبون البالغ من العمر 75 عاماً قد تلقّى العلاج لمدة شهرين في ألمانيا بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، قبل أن يعود إلى برلين في العاشر من يناير/كانون الثاني إثر "مضاعفات" في قدمه اليمنى مرتبطة بالإصابة بكوفيد-19.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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