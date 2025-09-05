وقال الناشط الفلسطيني بمقاومة الاستيطان الإسرائيلي، أسامة المخامرة إن عشرات المستوطنين هاجموا الأهالي مستخدمين العصي والسكاكين، ما أدى إلى إصابة عشرات بجروح ورضوض وكسور، نُقل 9 منهم إلى المستشفى، بينهم رضيع يبلغ من العمر 3 أشهر.

وتتعرض خلة الضبع لهجمات متكررة من المستوطنين والجيش الإسرائيلي بهدف تهجير سكانها والاستيلاء على أراضيها، بحسب ناشطين.

وفي 5 مايو/أيار الماضي، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية هدم واسعة في خلة الضبع، طالت 25 منزلاً ومنشأة زراعية وآبار مياه، بذريعة "البناء غير المرخص".

وتعد خلة الضبع من القرى المهددة بالتهجير، حيث أصدر القضاء الإسرائيلي عام 2022 قراراً بهدمها وتهجير أهلها، بزعم وقوعها في منطقة إطلاق نار، في خطوة تهدف إلى الاستيلاء على أراضيها البالغة نحو 3000 دونم (الدونم ألف متر مربع).

ورصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية)، خلال أغسطس/آب الماضي، نحو 1613 اعتداء ارتكبها جيش الاحتلال ومستوطنون على فلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية، بينها 431 اعتداء ارتكبها مستوطنون.

وبالتوازي، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة شملت اعتقال ثلاثة شبان من قرية المغير شرق رام الله، وتوقيف آخرين في مدينة قلقيلية بعد مداهمة منازل وإقامة حواجز عسكرية. وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".