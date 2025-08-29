وقالت قناة الإخبارية السورية (رسمية) إن "طيران الاحتلال الإسرائيلي نفذ تحليقاً مكثفاً في سماء محافظتي القنيطرة ودرعا"، مضيفة أن "عدة آليات عسكرية إسرائيلية توغلت في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة، ودَهَمت أحد المنازل وفتشته".

وفي وقت لاحق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اعتقال مزيد من المواطنين السوريين خلال عمليات ليلية في جنوب سوريا، بزعم "الترويج لنشاطات إرهابية" ضد قواته.

وادعى البيان أن "قوات اللواء 226 بقيادة فرقة 210 وبمشاركة محققي الميدان من الوحدة 504، أنهت خلال الأيام الأخيرة اعتقال عدد من المشتبه بهم الذين انخرطوا في ترويج نشاطات إرهابية ضد قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب سوريا".

يأتي هذا التصعيد استمرارا لانتهاكات متواصلة ضد سوريا خلال الأسبوع الأخير، إذ نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على ريف دمشق، أسفرت إحداها عن مقتل 6 جنود سوريين، بالتوازي مع تنفيذ توغلات متكررة في محافظة القنيطرة.

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، أن المكتب يوثّق الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في سوريا، ويطالب بمحاسبة مرتكبيها.