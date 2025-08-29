سوريا الجديدة
2 دقيقة قراءة
إسرائيل تنفذ طلعات جوية مكثفة واعتقالات وتتوغل في بلدة جنوب سوريا والأمم المتحدة توثق الانتهاكات
صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، من اعتداءاته على جنوب سوريا، حيث شهدت محافظتا درعا والقنيطرة تحليقاً كثيفاً للطيران الحربي، بالتوازي مع توغل آليات عسكرية في إحدى البلدات واعتقال عدد من المواطنين السوريين.
إسرائيل تنفذ طلعات جوية مكثفة واعتقالات وتتوغل في بلدة جنوب سوريا والأمم المتحدة توثق الانتهاكات
أكدت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، أن المكتب يوثق الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في سوريا / REUTERS
29 أغسطس 2025

وقالت قناة الإخبارية السورية (رسمية) إن "طيران الاحتلال الإسرائيلي نفذ تحليقاً مكثفاً في سماء محافظتي القنيطرة ودرعا"، مضيفة أن "عدة آليات عسكرية إسرائيلية توغلت في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة، ودَهَمت أحد المنازل وفتشته".

وفي وقت لاحق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اعتقال مزيد من المواطنين السوريين خلال عمليات ليلية في جنوب سوريا، بزعم "الترويج لنشاطات إرهابية" ضد قواته.

وادعى البيان أن "قوات اللواء 226 بقيادة فرقة 210 وبمشاركة محققي الميدان من الوحدة 504، أنهت خلال الأيام الأخيرة اعتقال عدد من المشتبه بهم الذين انخرطوا في ترويج نشاطات إرهابية ضد قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب سوريا".

يأتي هذا التصعيد استمرارا لانتهاكات متواصلة ضد سوريا خلال الأسبوع الأخير، إذ نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على ريف دمشق، أسفرت إحداها عن مقتل 6 جنود سوريين، بالتوازي مع تنفيذ توغلات متكررة في محافظة القنيطرة.

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، أن المكتب يوثّق الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في سوريا، ويطالب بمحاسبة مرتكبيها.

اختيارات المحرر

وفي تصريحات أدلت بها خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، قالت شامداساني إن المنظمة "تراقب الوضع في سوريا من كثب، بما في ذلك تصاعد العنف"، مضيفة: "نواصل توثيق الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك ممارسات إسرائيل في سوريا والتوترات العرقية في مناطق مختلفة من البلاد، ونطالب بمحاسبة المسؤولين عنها".

ومنذ انهيار نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تنتهك إسرائيل سيادة سوريا، رغم مساعي الحكومة السورية الجديدة لترسيخ الأمن والتعافي من آثار الحرب والتركيز على التنمية الاقتصادية.

بينما أكدت دمشق مراراً، أنها لا تسعى إلى حرب مع إسرائيل، وجددت الدعوة إلى تطبيق اتفاقية فصل القوات الموقَّعة بين الجانبين في 31 مايو/أيار 1974.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، وتزامناً مع انهيار نظام بشار الأسد، أعلنت إسرائيل انهيار الاتفاقية واحتلال جيشها المنطقة العازلة منزوعة السلاح بهضبة الجولان السورية المحتلة، والتي تحتل معظم مساحتها منذ عقود.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us