وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أنّ الرئيس الشرع وضع حجر الأساس لمشروعي "أفينو حمص" و"البوليفارد" في مدينة حمص.

ويُعرف البوليفارد باسم "بوليفارد النصر"، وهو مشروع عمراني ضخم يهدف ليكون منطقة حضرية متكاملة تشمل أماكن سكنية وتجارية وترفيهية، إضافةً إلى حديقة عامة وسوق حديثة ومرافق بنى تحتية، فيما لم يذكر الإعلام السوري أي تفاصيل عن مشروع "أفينو حمص" أو طبيعته.

في سياق متصل، التقى الشرع وجهاء وأعيان محافظة حمص، "تأكيداً لحرص الدولة على التواصل المباشر مع أبنائها والاستماع إلى تطلعاتهم"، وفق المصدر ذاته.

وتكمن أهمية زيارة الشرع لحمص في كونها إشارة إلى بدء مرحلة إعادة الإعمار والتنمية في البلاد، خصوصاً في المناطق التي تضررت من حرب مدمرة، شنها النظام المخلوع على أبناء شعبه منذ مارس/آذار 2011.

وذكرت "سانا" أن الشرع وصل أيضاً إلى حماة (وسط)، والتقى وجهاءها وأعيان المحافظة، حيث أكد "دورهم الوطني في تعزيز الوحدة والتماسك المجتمعي ودعم مسيرة التنمية والإعمار". وفي محطة ثالثة، أجرى الشرع زيارة لمحافظة إدلب (شمال)، وفق ما أفادت به "سانا".

وبثت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية صوراً أظهرت آلاف المواطنين وهم متجمعون في ساحة السبع بحرات وسط مدينة إدلب احتفاءً بزيارة الشرع.

في غضون ذلك، أعرب مسؤولون سوريون، الجمعة، عن أملهم باستقرار اقتصاد بلادهم بعد قرارين أمريكيين تمثَّلا بإزالة لوائح العقوبات المفروضة على دمشق من مدونة القوانين الفيدرالية، وبتسهيل متطلبات ترخيص الصادرات المدنية إلى سوريا.

وفي معرض تعليقه على الخطوتين اللتين اتخذتهما الإدارة الأمريكية تجاه سوريا مؤخراً، أكد وزير المالية محمد يسر برنية، في تدوينة على حسابه بمنصة فيسبوك، أنهما "مهمتان"، مشدداً على أنه ستكون لهذه الإجراءات "آثار إيجابية على القطاع المالي والمصرفي وعلى الصناعة السورية".

من جانبه، اعتبر حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، في تدوينة على حسابه بمنصة فيسبوك، أن القرارين "يُسهمان بشكل مباشر في دعم جهود الإصلاح النقدي والمصرفي السوري، وتعزيز الاستقرار النقدي، ورفع مستوى الشفافية في التعاملات المالية".

وذكر أن "تعزيز فرص الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية يُعد خطوة محورية لدعم القطاع المالي والمصرفي في سوريا، لا سيما في مجال تطوير أنظمة الدفع الحديثة، التي تمثل ركيزة أساسية لتوسيع نطاق الخدمات المالية وتسهيل المعاملات التجارية والمالية".