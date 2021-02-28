تعرضت مذيعة شهيرة بالتلفزيون المصري للإيقاف عن العمل مؤقتاً، بعدما ظهرت على الهواء مباشرة وهي تتزين بأحمر الشفاه.

الواقعة حدثت الجمعة، حيث ظهرت المذيعة أميمة تمام وهي تضع أحمر الشفاه في أثناء مشاركتها في تقديم النشرة الإخبارية على القناة الأولى الحكومية الرسمية.

وبينما أثار الأمر انتقادات واسعة من نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قررت الهيئة الوطنية للإعلام، السبت، إيقاف المذيعة وفريق عملها مؤقتاً، وتحويلهم إلى التحقيق، وفق بيان نقلته صحيفة "الأهرام" الرسمية.

وأوضحت الهيئة أنه "انطلاقاً من احترام قواعد الظهور على الشاشة أمام جمهور المشاهدين، تم وقف المذيعة والفريق لحين الانتهاء من التحقيق".

وأضافت الهيئة أن الفريق ومذيعة النشرة "لم يراعوا المعايير المهنية وارتكبوا خطأ أثناء قراءة عناوين الأخبار".