أدانت وزارة الخارجية التركية، افتتاح كوسوفو سفارة بلادها لدى إسرائيل في مدينة القدس.

وأعربت الخارجية التركية في بيانها، الأحد، عن قلقها العميق تجاه افتتاح كوسوفو لسفارتها في القدس.

وجاء في البيان: "الشعب (كوسوفو) الذي قدم تضحيات كبيرة لنيل استقلاله، قادته اليوم يغضُّون الطرف عن تضحيات الشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال منذ عشرات السنوات ويتعرض لانتهاكات حقوقية متواصلة".

وأكدت الخارجية أنّ قادة كوسوفو بقرارهم هذا، يلحقون الضرر بوضع القدس الخاص وبحلّ الدولتين والآمال المتعلقة بتحقيق السلام، ويُعارضون قرارات الأمم المتحدة.

ودعا البيان قادة كوسوفو إلى "التصرف بحكمة والتراجع عن هذه الخطوة غير القانونية وغير المسؤولة".

والأحد، أعلنت وزارة الخارجية الكوسوفية، افتتاح سفارتها رسمياً في القدس وبدء عملها.

وأفادت الخارجية في بيان، أن المسؤولين المعنيين من جانب كوسوفو، لم يتمكنوا من حضور الافتتاح الذي أقيم دون حفل، بسبب تدابير فيروس كورونا.

وأضافت أن الهدف من افتتاح السفارة في القدس هو تحسين العلاقات بين البلدين (كوسوفو وإسرائيل)، والتأكيد على تعزيز مكانة كوسوفو في الساحة الدولية.

وأشارت إلى أنه بوضع لوحة السفارة ورفع علم كوسوفو عليها في إسرائيل، تكون حكومة بريشتينا قد أوفت بالتزامها في إنشاء بعثة دبلوماسية في القدس.

وفي سبتمبر/أيلول 2020، وقع قادة صربيا وكوسوفو اتفاقاً في واشنطن على تطبيع علاقاتهما الاقتصادية، إلى جانب تطبيع العلاقات بين كوسوفو وإسرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية.

ومطلع فبراير/شباط الماضي، جرى التوقيع على اتفاق بدء العلاقات الدبلوماسية رسمياً بين كوسوفو وإسرائيل، وفي اليوم نفسه، أعلن مسؤولون إسرائيليون الموافقة على طلب كوسوفو فتح سفارة في القدس.