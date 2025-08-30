يأتي هذا الانتهاك ضمن سلسلة تجاوزات إسرائيلية مستمرة في سوريا، بعد انهيار اتفاقية فصل القوات الموقعة مع دمشق عام 1974، وتزامناً مع إسقاط النظام السوري أواخر 2024، رغم أن الحكومة السورية الجديدة لم تشكل أي تهديد لتل أبيب.

وتحتل إسرائيل منذ عام 1967 معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الأحداث الأخيرة لتوسيع مناطق احتلالها، بما في ذلك السيطرة على جبل الشيخ وشريط أمني بعرض 15 كيلومتراً في بعض مناطق الجنوب، يضم أكثر من 40 ألف سوري داخل المنطقة العازلة المحتلة.