توغلت قوة عسكرية إسرائيلية فجر السبت، في بلدة العشة بريف القنيطرة جنوبي سوريا، وداهمت منزلين، في انتهاك جديد لسيادة البلاد.
توغل إسرائيلي جديد في بلدة العشة بريف القنيطرة السورية ومداهمة منزلين
مركبة عسكرية إسرائيلية تسير على الجانب السوري من خط وقف إطلاق النار / Reuters
30 أغسطس 2025

وقالت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي دخلت القرية بآليتين محملتين بالجنود ونفذت عملية تفتيش شملت منزلين منتصف ليلة السبت.

وليست هذه المرة الأولى التي يتوغل فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العشة، إذ اقتحمها في 19 أغسطس/آب الجاري واستولى على أكثر من 200 رأس من الغنم واقتادها إلى داخل الجولان السوري المحتل، وفق المصدر ذاته.

يأتي هذا الانتهاك ضمن سلسلة تجاوزات إسرائيلية مستمرة في سوريا، بعد انهيار اتفاقية فصل القوات الموقعة مع دمشق عام 1974، وتزامناً مع إسقاط النظام السوري أواخر 2024، رغم أن الحكومة السورية الجديدة لم تشكل أي تهديد لتل أبيب.

وتحتل إسرائيل منذ عام 1967 معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الأحداث الأخيرة لتوسيع مناطق احتلالها، بما في ذلك السيطرة على جبل الشيخ وشريط أمني بعرض 15 كيلومتراً في بعض مناطق الجنوب، يضم أكثر من 40 ألف سوري داخل المنطقة العازلة المحتلة.

مصدر:TRT Arabi
