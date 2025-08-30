وأشار أردوغان في كلمة ألقاها خلال حفل تخريج دفعة من طلاب الأكاديمية العسكرية بجامعة الدفاع الوطني في العاصمة أنقرة، إلى التعاون العسكري بين تركيا وسوريا بعد تشكيل الحكومة الجديدة في سوريا أواخر مارس/آذار الماضي.

وأضاف أنه "بعد (انتصار) الثورة (في سوريا)، نعمل على تعزيز تعاوننا مع جارتنا سوريا في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك التدريب العسكري".

ولفت الرئيس أردوغان إلى تلقي عسكريين ضيوف من خارج تركيا، التعليم والتدريب في بلاده. وأعرب عن ثقته بأن الروابط القوية التي أقامها العسكريون الضيوف مع تركيا سيكون لها موقع مهم في مستقبل العلاقات المشتركة.

وشدد على أن تركيا ستواصل الحفاظ على قنوات التواصل مع هؤلاء العسكريين، معرباً عن أمله لقائهم مجدداً في مواقع مختلفة عندما يعودون لخدمة وطنهم، والعمل معاً على مشاريع مشتركة في المستقبل.