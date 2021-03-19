سياسة
2 دقيقة قراءة
حريق بمصفاة الرياض.. جماعة الحوثي تستهدف منشأة لأرامكو السعودية
أعلنت جماعة الحوثي في اليمن عن استهدافها منشأة تابعة لشركة أرامكو السعودية للنفط بالرياض في هجوم بست طائرات مُسيَّرة مسلحة، وهو ما أكدته السلطات السعودية التي قالت إن حريقاً شب بمصفاة الرياض بعد استهدافها.
حريق بمصفاة الرياض.. جماعة الحوثي تستهدف منشأة لأرامكو السعودية
مصدر في وزارة الطاقة قال إن مصفاة الرياض تعرضت لهجوم إرهابي بطائرات مُسيَّرة
19 مارس 2021

قالت جماعة الحوثي اليمنية الجمعة إنها قصفت منشأة تابعة لشركة أرامكو السعودية للنفط في الرياض في هجوم بست طائرات مسيرة مسلحة.

تأكيداً لذلك نقل تلفزيون الإخبارية السعودي عن مصدر بوزارة الطاقة قوله إن مصفاة الرياض تعرضت لهجوم إرهابي بطائرات مسيرة.

وقالت زارة الطاقة السعودية إن حريقاً شب بمصفاة الرياض بعد استهدافها بطائرات مسيرة صباح اليوم، حسب ما نقلته وكالة رويترز.

وفي وقت سابق قال العميد يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي: "نفَّذت قواتنا المسلحة فجر اليوم عملية بست طائرات مسيرة استهدفت شركة أرامكو... وقد أصابت أهدافها بدقة عالية".

ولم يذكر سريع تفاصيل عن الأهداف التي قال إنها قُصفت، لكنه قال إن العمليات ضد السعودية ستستمر وستتصاعد طالما استمرت الاعتداءات السعودية على اليمن.

وقال سريع إن على الشركات الأجنبية والمواطنين تجنُّب المواقع العسكرية ومواقع البنية التحتية الرئيسية في السعودية.

وكثف الحوثيون في الأسابيع الماضية من إطلاق صواريخ باليستية ومقذوفات ومُسيَّرات على مناطق سعودية، وسط إعلانات متكررة من التحالف بتدمير هذه الصواريخ والطائرات، واتهام الجماعة بأنها مدعومة بتلك الأسلحة من إيران.

وتقول جماعة الحوثي إن هذه الهجمات رد على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية ومسلحو "الحوثي" المدعومون من إيران المسيطرون على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us