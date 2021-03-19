قالت جماعة الحوثي اليمنية الجمعة إنها قصفت منشأة تابعة لشركة أرامكو السعودية للنفط في الرياض في هجوم بست طائرات مسيرة مسلحة.

تأكيداً لذلك نقل تلفزيون الإخبارية السعودي عن مصدر بوزارة الطاقة قوله إن مصفاة الرياض تعرضت لهجوم إرهابي بطائرات مسيرة.

وقالت زارة الطاقة السعودية إن حريقاً شب بمصفاة الرياض بعد استهدافها بطائرات مسيرة صباح اليوم، حسب ما نقلته وكالة رويترز.

وفي وقت سابق قال العميد يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي: "نفَّذت قواتنا المسلحة فجر اليوم عملية بست طائرات مسيرة استهدفت شركة أرامكو... وقد أصابت أهدافها بدقة عالية".

ولم يذكر سريع تفاصيل عن الأهداف التي قال إنها قُصفت، لكنه قال إن العمليات ضد السعودية ستستمر وستتصاعد طالما استمرت الاعتداءات السعودية على اليمن.

وقال سريع إن على الشركات الأجنبية والمواطنين تجنُّب المواقع العسكرية ومواقع البنية التحتية الرئيسية في السعودية.

وكثف الحوثيون في الأسابيع الماضية من إطلاق صواريخ باليستية ومقذوفات ومُسيَّرات على مناطق سعودية، وسط إعلانات متكررة من التحالف بتدمير هذه الصواريخ والطائرات، واتهام الجماعة بأنها مدعومة بتلك الأسلحة من إيران.

وتقول جماعة الحوثي إن هذه الهجمات رد على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية ومسلحو "الحوثي" المدعومون من إيران المسيطرون على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.