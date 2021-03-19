سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان يحذر من محاولة اليونان استغلال القمة الأوروبية القادمة لصالحها
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي ورئيس المجلس الأوروبي تطوير العلاقات الأوروبية-التركية، وأبلغ أردوغان مسؤولي الاتحاد أنه يتوقع نتائج ملموسة من القمة المزمع عقدها الأسبوع القادم.
أردوغان يحذر من محاولة اليونان استغلال القمة الأوروبية القادمة لصالحها
أردوغان أبلغ مسؤولي الاتحاد الأوروبي أنه يتوقع نتائج ملموسة من قمة الاتحاد المزمع عقدها يومَي 25 و26 مارس/آذار الجاري / AA
19 مارس 2021

قالت الرئاسة التركية الجمعة إن لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي ورئيس المجلس الأوروبي بحث تطوير العلاقات الأوروبية-التركية.

وعقد أردوغان اللقاء مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وجرى الجمعة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وحضر اللقاء من الجانب التركي وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.

ووفقاً للرئاسة أبلغ أردوغان مسؤولي الاتحاد الأوروبي أنه يتوقع نتائج ملموسة من قمة الاتحاد المزمع عقدها يومَي 25 و26 مارس/آذار الجاري

وأكد أردوغان لمسؤولي الاتحاد الأوروبي دعم تركيا للاستقرار والتعاون في شرق المتوسط وبحر إيجة على الرغم من انتهاكات الجانبين اليوناني والقبرصي الرومي واستفزازاتهما.

كما جدد الرئيس التركي خلال الاجتماع دعوة بلاده لعقد مؤتمر دولي حول شرقي المتوسط وضرورة عدم السماح لليونان وقبرص الرومية باستغلال قمة الاتحاد الأوروبي لصالحهما.

وقال الرئيس التركي: "يجب بحث خيارات واقعية وجديدة حول قضية قبرص بدلاً من فرض نماذج ثبت فشلها على طرفي الجزيرة".

وأضاف: "واثق أن تقرير (بوريل) حول تركيا المزمع تقديمه للقمة الأوروبية سيكون في سياق أجندة إيجابية ويعكس وجهة نظر موضوعية وبناءة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us