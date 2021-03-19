قالت الرئاسة التركية الجمعة إن لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي ورئيس المجلس الأوروبي بحث تطوير العلاقات الأوروبية-التركية.

وعقد أردوغان اللقاء مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وجرى الجمعة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وحضر اللقاء من الجانب التركي وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.

ووفقاً للرئاسة أبلغ أردوغان مسؤولي الاتحاد الأوروبي أنه يتوقع نتائج ملموسة من قمة الاتحاد المزمع عقدها يومَي 25 و26 مارس/آذار الجاري

وأكد أردوغان لمسؤولي الاتحاد الأوروبي دعم تركيا للاستقرار والتعاون في شرق المتوسط وبحر إيجة على الرغم من انتهاكات الجانبين اليوناني والقبرصي الرومي واستفزازاتهما.

كما جدد الرئيس التركي خلال الاجتماع دعوة بلاده لعقد مؤتمر دولي حول شرقي المتوسط وضرورة عدم السماح لليونان وقبرص الرومية باستغلال قمة الاتحاد الأوروبي لصالحهما.

وقال الرئيس التركي: "يجب بحث خيارات واقعية وجديدة حول قضية قبرص بدلاً من فرض نماذج ثبت فشلها على طرفي الجزيرة".

وأضاف: "واثق أن تقرير (بوريل) حول تركيا المزمع تقديمه للقمة الأوروبية سيكون في سياق أجندة إيجابية ويعكس وجهة نظر موضوعية وبناءة".