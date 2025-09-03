حديث سموتريتش، زعيم حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، جاء خلال مؤتمر صحفي وبجانبه قادة المستوطنات في الضفة الغربية.

وحذّر السلطة الفلسطينية بالقول: "إذا تجرأت السلطة الفلسطينية على رفع رأسها وتهديدنا، فسندمرها كما نفعل مع (حركة) حماس" في قطاع غزة.

وقال سموتريتش: "لا نريد أن ندير حياة أعدائنا، ستُطبق السيادة على 82% من الأراضي" في الضفة. وتابع: "وسيدير ​​عرب السامرة (الفلسطينيون) حياتهم من قِبل السلطة الفلسطينية، وسنعمل لاحقاً على تشكيل قيادة مختلفة". وأضاف: "سيواصلون إدارة حياتهم، وستكون الأرض لنا".

سموتريتش أردف: "لا نريد تطبيق سيادتنا على شعب يسعى إلى تدميرنا"، وفق تعبيراته. واستطرد: "المبدأ الأساسي لتطبيق السيادة هو أقصى مساحة من الأرض على أقل عدد من العرب".

وأردف: "سنحافظ على أغلبية يهودية واضحة، وإسرائيل يهودية. لقد عملنا على هذا، وستُطبق السيادة على 82% من الأرض".

سموتريتش قال إنه "حان الوقت لتطبيق السيادة الإسرائيلية (الضم) على يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة)، وإنهاء تقسيم هذه الأرض الصغيرة".

وأضاف أن "الدور السياسي للسيادة هو ضمان عدم قيام دولة عربية. يجب منع قيام الدولة الفلسطينية". ودعا سموتريتش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الإسراع باتخاذ قرار الضم.