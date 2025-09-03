جاء التحذير أمام حشد تجاوز 50 ألف شخص في ميدان تيانانمن، وبحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، في ظل غياب ملحوظ لقادة الدول الغربية.

وشهد العرض العسكري استعراضاً لقدرات الصين الدفاعية شمل صواريخ، ودبابات، وطائرات مسيرة، وطائرات حربية حلّقت في تشكيلات متقنة، وانتهى بإطلاق 80 ألف حمامة سلام وبالونات ملونة.

وفي كلمة له، قال شي: "اليوم تواجه البشرية خيار السلام أو الحرب، الحوار أو المواجهة، فوز الجميع أو خسارة الجميع"، مؤكداً وقوف بلاده "بحزم في الجانب الصحيح من التاريخ". كما وصف الحرب العالمية الثانية بأنها محطة مفصلية في "التجديد العظيم للأمة الصينية"، مشيراً إلى أن الصين تحولت بعد الانتصار على الغزو الياباني إلى قوة اقتصادية وجيوسياسية.

وحضر الاحتفال زعماء من أكثر من 20 دولة، وكان لافتا استقبال شي لهم على البساط الأحمر برفقة زوجته بنغ لي يوان. وفي المقابل، تجاهل قادة الدول الغربية الحدث، بينما اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عبر منصة "تروث سوشيال"، أن الولايات المتحدة ساعدت الصين في تأمين حريتها من اليابان، وسخر من الاجتماع بقوله: "أرجو أن تبلغوا تحياتي الحارة لبوتين وكيم، وأنتم تتآمرون ضد الولايات المتحدة الأمريكية".

ورغم النبرة التصعيدية، قلّل ترمب في تصريحات صحفية لاحقة من أهمية العرض، واعتبره غير موجّه ضد واشنطن، مشدداً على "علاقته الجيدة للغاية" مع شي.