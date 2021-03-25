قالت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة "تنسنت"، الخميس، إن تنزيل لعبتها "ببجي" على الهواتف المحمولة تجاوز المليار عملية خارج الصين، مما يجعلها واحدة من أكثر الألعاب نجاحاً وشهرة على مستوى العالم.

و"ببجي موبيل" هي نسخة الهواتف المحمولة من لعبة "بلير آن نونز باتلجراوندز" التي يحارب فيها مجموعة من اللاعبين بعضهم البعض حتى يبقى مقاتل واحد على قيد الحياة.

وتحظى اللعبة بشعبية كبيرة منذ إطلاق ما يسمى بنمط ألعاب المعركة الملكية قبل ثلاث سنوات.

وتضع أحدث بيانات التنزيل اللعبة بعد "سبواي سيرفرز" لشركة كيلو جيمز و"كاندي كراش ساجا" من إنتاج كينج ديجيتال إنترتينمنت، وكلاهما من الألعاب التي يسهل لعبها نسبياً وتجذب جمهوراً عريضاً وفقاً لشركة "سينسور تاور" لتحليلات البيانات.