وذكرت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل مضيئة في سماء البلدة خلال العملية، دون أن تكشف عن تفاصيل إضافية حول هوية الشاب المعتقل.

ويُعد هذا التوغل الرابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظة القنيطرة منذ مطلع أغسطس/آب الجاري، حيث سجلت توغلات مماثلة في بلدات عدة بينها الصمدانية وعين العبد، أعقبها انسحاب القوات.

كما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أشهر احتلال جبل الشيخ وشريط أمني يصل عرضه في بعض المناطق إلى 15 كيلومتراً جنوبي البلاد.