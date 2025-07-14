ورافق الرئيس التركي إلى منزل غولشان، نائبه جودت يلماز ووالي أنقرة واصب شاهين، ونائب حزب العدالة والتنمية في أنقرة عثمان كوتشوك، ورئيس فرع العدالة والتنمية في أنقرة هاكان هان أوزجان، ورئيس بلدية منطقة "قزلجه حمام" (في أنقرة) سليمان أكار.

وكان في استقبال الرئيس التركي، سكان حي "قزلجه حمام" الذي تقطنه غولشان.

وفاجأت غولشان الرئيس التركي بتقديمها مبلغاً من المال كانت قد جمعته وطلبت منه إيصاله إلى أطفال فلسطين.

والتقى الرئيس التركي "مته هان غولشان"، نجل الشهيد لطفي غولشان، الذي أعرب عن فخره باستشهاد والده وأقربائه خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة.

وشهدت تركيا في 15 يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع لتنظيم "غولن" الإرهابي، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية، وقوبلت المحاولة باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن وأفشل مخططهم.

وتُحيي تركيا، الثلاثاء 15 يوليو/تموز 2025، الذكرى التاسعة لفشل المحاولة الانقلابية، ويستذكر الأتراك 253 شهيداً قضوا في سبيل حرية تركيا وديمقراطيتها، التي خلدت ذكراهم بعيد رسمي حمل اسم "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية".