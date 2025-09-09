وجرى تجهيز 922 طناً من المساعدات التي شملت أغذية وخياماً وبطانيات ومستلزمات معيشية أخرى، بإشراف من "آفاد" وبمساهمات من منظمات إغاثية والهلال الأحمر التركي، لدعم الشعب الأفغاني.

وجرت مراسم توديع القطار في محطة قطارات أنقرة، بمشاركة عدد من المسؤولين الأتراك بينهم نائب وزير الداخلية منير كارال أوغلو، ونائب وزير النقل والبنية التحتية عثمان بويراز، ورئيس "آفاد" علي حمزة بهلوان، إضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني.

وفي كلمة ألقاها خلال مراسم التوديع، أشار كارال أوغلو، إلى إرسال تركيا إمدادات إغاثية عبر طائرة تابعة لقيادة القوات الجوية، استجابة لنداء استغاثة دولي في أعقاب الزلازل الأخيرة التي ضربت أفغانستان.

ولفت إلى أن الهلال الأحمر التركي يعمل حالياً في توزيع المساعدات الغذائية للمتضررين من الزلزال في أفغانستان.