تركيا
من تركيا إلى أفغانستان.. انطلاق "قطار الخير" الـ23 محملاً بـ922 طناً من المساعدات
انطلق الثلاثاء، من العاصمة أنقرة إلى أفغانستان، "قطار الخير" الـ23 محملاً بمساعدات إنسانية جمعتها منظمات إغاثية محلية بإشراف رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".
انطلاق "قطار الخير" الـ 23 محملا بمساعدات إنسانية من أنقرة إلى أفغانستان / AA
9 سبتمبر 2025

وجرى تجهيز 922 طناً من المساعدات التي شملت أغذية وخياماً وبطانيات ومستلزمات معيشية أخرى، بإشراف من "آفاد" وبمساهمات من منظمات إغاثية والهلال الأحمر التركي، لدعم الشعب الأفغاني.

وجرت مراسم توديع القطار في محطة قطارات أنقرة، بمشاركة عدد من المسؤولين الأتراك بينهم نائب وزير الداخلية منير كارال أوغلو، ونائب وزير النقل والبنية التحتية عثمان بويراز، ورئيس "آفاد" علي حمزة بهلوان، إضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني.

وفي كلمة ألقاها خلال مراسم التوديع، أشار كارال أوغلو، إلى إرسال تركيا إمدادات إغاثية عبر طائرة تابعة لقيادة القوات الجوية، استجابة لنداء استغاثة دولي في أعقاب الزلازل الأخيرة التي ضربت أفغانستان.

ولفت إلى أن الهلال الأحمر التركي يعمل حالياً في توزيع المساعدات الغذائية للمتضررين من الزلزال في أفغانستان.

بدوره أفاد بويراز، بأن منظمات المجتمع المدني التركية حاضرة أينما وُجدت مشكلة أو حاجة إنسانية.

أما رئيس "آفاد" بهلوان فأكد سعيهم الدؤوب لتقديم المساعدات الإنسانية انطلاقاً من مبدأ "داخل حدودنا من أجل شعبنا، وخارج حدودنا من أجل الإنسانية".

وفي 31 أغسطس/آب الفائت، ضرب زلزال مدمر بلغت شدته 6 درجات، ولاية كونار شرقي أفغانستان، تسبب بمصرع 2205 أشخاص، وإصابة 3640 آخرين، وفق إحصاءات رسمية.

مصدر:TRT ARABI
