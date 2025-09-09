تركيا
2 دقيقة قراءة
أنقرة تدين العدوان الإسرائيلي على قطر ومحاولة اغتيال قادة "حماس"
أدانت وزارة الخارجية التركية استهداف إسرائيل، اليوم الثلاثاء، قادة حركة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة، بغارة جوية لم يكشف رسمياً على الفور عن نتائجها.
أنقرة تدين العدوان الإسرائيلي على قطر ومحاولة اغتيال قادة "حماس"
مقر وزارة الخارجية التركية في العاصمة أنقرة / AA
9 سبتمبر 2025

وقالت الخارجية في بيان، الثلاثاء، “ندين الهجوم الإسرائيلي على وفد حركة حماس التفاوضي في الدوحة”، وأن “استهداف وفد حماس التفاوضي في أثناء مفاوضات وقف إطلاق النار يُظهر أن إسرائيل لا تهدف إلى تحقيق السلام، بل إلى إدامة الحرب”.

وأضافت الخارجية التركية في البيان أنه “بهذا الهجوم، أُضيفت قطر، التي توسطت في مفاوضات وقف إطلاق النار، إلى قائمة الدول التي تستهدفها إسرائيل في المنطقة. وهذا دليل واضح على سياسات إسرائيل التوسعية في المنطقة وتبنيها الإرهاب سياسةً للدول”.

كما أكدت الخارجية التركية وقوف تركيا “إلى جانب قطر ضد هذا الهجوم الدنيء الذي يستهدف سيادتها وأمنها.. ونجدد دعوتنا للمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المستمر على فلسطين والمنطقة”.

وفي خطوة غير مسبوقة، استهدفت إسرائيل قادة حركة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة، بغارة جوية لم يكشف رسمياً على الفور عن نتائجها.

اختيارات المحرر

وسريعاً أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف اجتماعاً كان يبحث مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لوقف إطلاق النار في غزة.

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي على الهجوم اسم "قمة النار"، بحسب بيان للجيش.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الهجوم "استهدف رئيس وفد حركة حماس المفاوض خليل الحية، وعضو المكتب السياسي زاهر جبارين ومسؤول حماس في الخارج خالد مشعل".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، وخلّفت 64 ألفاً و605 شهداء، و163 ألفاً و319 جريحاً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 399 فلسطينياً، بينهم 140 طفلاً.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us