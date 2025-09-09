وقالت الخارجية في بيان، الثلاثاء، “ندين الهجوم الإسرائيلي على وفد حركة حماس التفاوضي في الدوحة”، وأن “استهداف وفد حماس التفاوضي في أثناء مفاوضات وقف إطلاق النار يُظهر أن إسرائيل لا تهدف إلى تحقيق السلام، بل إلى إدامة الحرب”.

وأضافت الخارجية التركية في البيان أنه “بهذا الهجوم، أُضيفت قطر، التي توسطت في مفاوضات وقف إطلاق النار، إلى قائمة الدول التي تستهدفها إسرائيل في المنطقة. وهذا دليل واضح على سياسات إسرائيل التوسعية في المنطقة وتبنيها الإرهاب سياسةً للدول”.

كما أكدت الخارجية التركية وقوف تركيا “إلى جانب قطر ضد هذا الهجوم الدنيء الذي يستهدف سيادتها وأمنها.. ونجدد دعوتنا للمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المستمر على فلسطين والمنطقة”.

وفي خطوة غير مسبوقة، استهدفت إسرائيل قادة حركة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة، بغارة جوية لم يكشف رسمياً على الفور عن نتائجها.