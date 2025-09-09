وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس سهيل الهندي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إنّ "الهجوم الإسرائيلي على فريق التفاوض في الحركة بالدوحة أسفر عن سقوط شهداء، على رأسهم جهاد لبد وهمام خليل الحية ومجموعة من المرافقين".

وأضاف الهندي أن "قيادة الحركة نجت من محاولة الاغتيال الجبانة، وعلى رأسها خليل الحية وزاهر جبارين"، موضحاً أن "القصف وقع خلال اجتماع للفريق المفاوض لبحث المقترح الأمريكي". وحمّل الإدارة الأمريكية وإسرائيل "مسؤولية هذا الاعتداء".

والأحد، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حليف إسرائيل، عن وجود مقترح جديد قدم لحركة "حماس" بشأن إنهاء الحرب في غزة.