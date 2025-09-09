الحرب على غزة
خلال العدوان على الدوحة.. حماس تؤكد استشهاد نجل خليل الحية ومدير مكتبه وعدد من المرافقين
أكدت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، استشهاد نجل القيادي في الحركة خليل الحية ومدير مكتبه وعدد من المرافقين، خلال العداون الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة.
رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية / AA
9 سبتمبر 2025

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس سهيل الهندي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إنّ "الهجوم الإسرائيلي على فريق التفاوض في الحركة بالدوحة أسفر عن سقوط شهداء، على رأسهم جهاد لبد وهمام خليل الحية ومجموعة من المرافقين".

وأضاف الهندي أن "قيادة الحركة نجت من محاولة الاغتيال الجبانة، وعلى رأسها خليل الحية وزاهر جبارين"، موضحاً أن "القصف وقع خلال اجتماع للفريق المفاوض لبحث المقترح الأمريكي". وحمّل الإدارة الأمريكية وإسرائيل "مسؤولية هذا الاعتداء".

والأحد، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حليف إسرائيل، عن وجود مقترح جديد قدم لحركة "حماس" بشأن إنهاء الحرب في غزة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت قطر أن إسرائيل شنت "هجوماً جباناً استهدف مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس بالدوحة"، مشيرة إلى أنها بدأت تحقيقاً ولن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور.

وقبل ساعات، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم بواسطة سلاح الجو "قيادة حركة حماس" في الدوحة بالتعاون مع جهاز "الشاباك".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفاً و605 شهداء، و163 ألفاً و319 جريحاً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 399 فلسطينياً بينهم 140 طفلاً.

مصدر:TRT Arabi
