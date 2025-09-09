وقالت الحركة، في بيان، إن "العدو فشل في اغتيال الإخوة في الوفد المفاوض (لم تذكرهم)، بينما ارتقى عدد من الشهداء".

وأوضحت أن بين الشهداء جهاد لبد مدير مكتب خليل الحية، ونجله همام الحية، إلى جانب 3 من المرافقين هم: عبد الله عبد الواحد، مؤمن حسونة وأحمد المملوك.

كما نعت الحركة في بيانها بدر الحميدي، أحد منتسبي قوات الأمن الداخلي القطري (لخويا)، الذي قتل أيضاً في الهجوم.

وأشارت حماس إلى أن "محاولة الاحتلال الغادر اغتيال وفد حركة حماس المفاوض في الدوحة جريمة بشعة وعدوان سافر، وانتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية".

وأضافت أن العملية تمثل "عدواناً على سيادة دولة قطر الشقيقة، التي تضطلع مع الشقيقة مصر بدور مهم في رعاية الوساطة والجهود الرامية إلى وقف العدوان والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى".

ولفتت إلى أن محاولة الاغتيال "تكشف الطبيعة الإجرامية للاحتلال وسعيه إلى تقويض أي فرص للتوصل إلى اتفاق".