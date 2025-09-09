جاء ذلك في تدوينات منفصلة عبر منصة "إن سوسيال" التركية، تعليقاً على استهداف إسرائيل وفداً لحركة حماس في الدوحة.

وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران: "ينبغي للمجتمع الدولي ألا يظل صامتاً بعد الآن تجاه السياسات العدوانية لإسرائيل، بل يجب الوقوف إلى جانب القانون والعدالة"، وأضاف أن "هذا الهجوم البعيد عن تقاليد الدولة، ينتهك بوضوح القانون الدولي وسيادة قطر وضمير الإنسانية، ويقوّض جهود السلام والاستقرار في المنطقة".

بدوره، أدان رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش الاستهداف الإسرائيلي للدوحة، قائلاً: "هذا الهجوم الدنيء انتهاك واضح للقانون الدولي ولسيادة قطر الشقيقة".، وأضاف: "أمام هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتهوّرة التي تقوّض الاستقرار الإقليمي وتهدد السلام، ندعو المؤسسات الدولية وجميع الدول المسؤولة إلى اتخاذ موقف حازم وفعّال”.

من جانبه، قال جودت يلماز نائب الرئيس التركي: "الهجوم الذي استهدف وحدة أراضي قطر يعد ضربة للدبلوماسية السلمية القائمة على الوساطة في حل المشكلات"، وأضاف “نحن ندين ونستنكر بأشد العبارات هذا الاعتداء الذي يهدد أمن قطر، الدولة الشقيقة والصديقة التي لطالما أولت الحلول السلمية والدبلوماسية أولوية مطلقة.

وفي السياق، أدان عاكف تشاغطاي قليج كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الهجوم، وقال "أدين الهجوم الذي شنّته إسرائيل على وفد حركة حماس المفاوض داخل الأراضي القطرية" مؤكداً أنّ حكومة نتنياهو، التي تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ، أظهرت مجدداً مدى ابتعادها عن مسار السلام وجهود وقف إطلاق النار.