أدان عدد من المسؤولين الأتراك الهجوم الإسرائيلي على قطر، اليوم الثلاثاء، مؤكدين أنه انتهاك واضح للقانون الدولي ولسيادة هذا البلد العربي.
"انتهاك للقانون الدولي".. مسؤولون أتراك يدينون الهجوم الإسرائيلي على قطر
آثار الهجوم الإسرائيلي على الدوحة / AFP
9 سبتمبر 2025

جاء ذلك في تدوينات منفصلة عبر منصة "إن سوسيال" التركية، تعليقاً على استهداف إسرائيل وفداً لحركة حماس في الدوحة.

وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران: "ينبغي للمجتمع الدولي ألا يظل صامتاً بعد الآن تجاه السياسات العدوانية لإسرائيل، بل يجب الوقوف إلى جانب القانون والعدالة"، وأضاف أن "هذا الهجوم البعيد عن تقاليد الدولة، ينتهك بوضوح القانون الدولي وسيادة قطر وضمير الإنسانية، ويقوّض جهود السلام والاستقرار في المنطقة".

بدوره، أدان رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش الاستهداف الإسرائيلي للدوحة، قائلاً: "هذا الهجوم الدنيء انتهاك واضح للقانون الدولي ولسيادة قطر الشقيقة".، وأضاف: "أمام هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتهوّرة التي تقوّض الاستقرار الإقليمي وتهدد السلام، ندعو المؤسسات الدولية وجميع الدول المسؤولة إلى اتخاذ موقف حازم وفعّال”.

من جانبه، قال جودت يلماز نائب الرئيس التركي: "الهجوم الذي استهدف وحدة أراضي قطر يعد ضربة للدبلوماسية السلمية القائمة على الوساطة في حل المشكلات"، وأضاف “نحن ندين ونستنكر بأشد العبارات هذا الاعتداء الذي يهدد أمن قطر، الدولة الشقيقة والصديقة التي لطالما أولت الحلول السلمية والدبلوماسية أولوية مطلقة.

وفي السياق، أدان عاكف تشاغطاي قليج كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الهجوم، وقال "أدين الهجوم الذي شنّته إسرائيل على وفد حركة حماس المفاوض داخل الأراضي القطرية" مؤكداً أنّ حكومة نتنياهو، التي تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ، أظهرت مجدداً مدى ابتعادها عن مسار السلام وجهود وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت قطر أن إسرائيل شنت "هجوماً جباناً استهدف مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس بالدوحة"، مشيرة إلى أنها بدأت تحقيقاً ولن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور.

وقبل ساعات، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم بوساطة سلاح الجو "قيادة حركة حماس" في الدوحة بالتعاون مع جهاز "الشاباك".

في المقابل، أكدت مصادر من حركة حماس لـTRT عربي نجاة وفد الحركة المفاوض نتيجة استهداف إسرائيلي في الدوحة، مشيرة في الوقت ذاته إلى وجود إصابات.

ونقلت قناة "الجزيرة" عن مصدر في حركة "حماس" لم تسمه، أن القصف استهدف وفد الحركة المفاوض في أثناء اجتماعه بالعاصمة القطرية. وأشار المصدر نفسه إلى "نجاة الوفد القيادي لحركة حماس برئاسة خليل الحية" من الهجوم الإسرائيلي.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفاً و605 شهداء، و163 ألفاً و319 جريحاً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 399 فلسطينياً بينهم 140 طفلاً.

مصدر:TRT ARABI
