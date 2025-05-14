الحرب على غزة
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الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من جنين والخليل ويصيب فتى خلال مواجهات في رام الله بالضفة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم الأربعاء، 10 فلسطينيين من جنين ومحافظة الخليل، فيما أدت مواجهات مع قوات الاحتلال إلى إصابة فتى شمال رام الله، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من جنين والخليل ويصيب فتى خلال مواجهات في رام الله بالضفة
الاحتلال يواصل انتهاكاته في الضفة.. اعتقالات وإصابات في جنين والخليل ورام الله / AA
14 مايو 2025

وأفادت "وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة شبان فجر اليوم من بلدة ميثلون وقرية عنزا جنوب جنين، بعد اقتحام البلدات ومداهمة عدد من المنازل، تزامناً مع العملية المستمرة على مدينة جنين ومخيمها لليوم الرابع عشر بعد المئة.

وفي محافظة الخليل، واصلت قوات الاحتلال حملات الاعتقال، إذ اعتقلت ستة فلسطينيين بعد اقتحامها المنطقة الجنوبية من المدينة، كما داهمت منازل الفلسطينيين في منطقة خادور والقطفة وفتشت وأخضعت عدداً منهم للتحقيق الميداني.


وشمال رام الله، أصيب فتى، 17 عاماً، بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة عبوين، بعد اقتحامها من القوات الإسرائيلية التي داهمت منازل البلدة وفتشتها.

وفي غضون ذلك، تواصل قوات الاحتلال عمليات الهدم في الضفة المحتلة، ووفق "وفا"، هدمت  آليات الاحتلال اليوم الأربعاء، منزلين في محافظتي رام الله وبيت لحم، حيث هدمت جرافات الاحتلال منزلاً مأهولاً في قرية شقبا غرب رام الله. 

وفي قرية كيسان شرق بيت لحم، هدمت قوات الاحتلال منزلاً وبركساً لتربية الأغنام بذريعة عدم الترخيص.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت سلطات الاحتلال خلال نيسان/أبريل الماضي 73 عملية هدم طالت 152 منشأة، بينها 96 منزلاً مأهولاً، و10 غير مأهولة، 34 منشأة زراعية وغيرها، وتركزت في محافظات طوباس بـ59 منشأة ومحافظة الخليل بهدم 39 منشأة، ثم محافظة القدس بهدم 17 منشأة.

وفي سياق متصل، اقتحم عشرات المستعمرين باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة، تحت حماية شرطة الاحتلال، إذ نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوساً تلمودية كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، برفقة جرافة تمهيداً لتنفيذ عمليات هدم جديدة.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 962 فلسطينياً، وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 17 ألف فلسطيني، وفق معطيات فلسطينية.


مصدر:TRT Arabi
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