والجمعة، أعلنت الأمم المتحدة والهيئة الدولية المعنية بمراقبة الجوع في العالم (IPC) تفشي المجاعة رسمياً في قطاع غزة، لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، وسط تنديد واسع من منظمات إغاثة دولية ومسؤولين غربيين بالحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وأكد التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، المدعوم من الأمم المتحدة، أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة يواجهون ظروفاً كارثية من الجوع وسوء التغذية الحاد، محذراً من امتداد المجاعة إلى دير البلح وخان يونس بنهاية الشهر الحالي، وتفاقم الأزمة حتى يونيو/حزيران 2026.

وقالت منظمة ميرسي كور إن تأكيد المجاعة هو "نتيجة مباشرة لأشهُر من القيود المتعمدة على المساعدات وتدمير أنظمة الغذاء والصحة والمياه"، مؤكدة أن لديها مساعدات كافية لـ160 ألف شخص لكنها مُنعت من الدخول.

من جانبها، اعتبرت منظمة كريستيان إيد الدولية أن ما يحدث "غير معقول"، مشيرة إلى أن عائلات في غزة تعاني الإغماء والإعياء الشديد بسبب الجوع، فيما حمّلت منظمة أوكسفام إسرائيل مسؤولية رفض جميع طلبات إدخال مساعداتها، التي تشمل طروداً غذائية عالية السعرات بقيمة 2.5 مليون دولار.

أما منظمة أكشن إيد فقد وصفت ما يحدث بأنه "مجاعة مدبرة بالكامل" و"وصمة عار في جبين الإنسانية". بدورها شددت لجنة الإنقاذ الدولية على ضرورة فتح جميع المعابر الحدودية، وإقرار وقف دائم لإطلاق النار لضمان تدفق المساعدات، معتبرة أن المساعدات وحدها لن توقف الكارثة "دون قرار سياسي حاسم".

كما اتهم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إسرائيل بتعمد صناعة المجاعة، مؤكداً أن الواقع الميداني أسوأ بكثير مما ورد في التقرير الأممي، وأن أكثر من 1.5 مليون إنسان يعانون من مستويات حادة من الجوع.

على الصعيد السياسي، وصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي المجاعة بأنها "فضيحة أخلاقية وكارثة من صنع الإنسان"، محملاً إسرائيل المسؤولية عن منع دخول الغذاء والدواء.

أما وزير الخارجية الأيرلندي سيمون هاريس فاعتبر ما يحدث "مقززاً وحقيراً"، وأكد أن بلاده ترى في ما يجري إبادة، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على إسرائيل وزيادة الدعم لبرامج المساعدات الإنسانية.