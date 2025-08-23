ووفقاً لمصادر طبية وشهود عيان، استهدفت الهجمات خياماً للنازحين، ومنازل، ومناطق انتظار المساعدات، وتجمعات مدنية، بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصف حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع عمليات نسف واسعة للمباني والمنشآت، في إطار خطة لإعادة احتلال المدينة والقطاع بالكامل.

وفي جنوب القطاع، استشهد 16 فلسطينياً بينهم 6 أطفال، وأصيب آخرون جراء قصف جوي ومدفعي إسرائيلي استهدف خيام النازحين قرب بوابة مدينة أصداء الشمالية ومحيط مدينة حمد في منطقة المواصي غربي خان يونس.

كما استشهد فلسطيني من منتظري المساعدات برصاص إسرائيلي بالقرب من مركز التوزيع بمحور موراج جنوب شرقي خان يونس، وأصيب آخرون في أثناء انتظارهم لما يُعرف بـ"المساعدات الأمريكية" جنوب المدينة.

وفي وسط غزة، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون إثر استهداف مسيّرة انتحارية إسرائيلية لمنزل أحد العائلات في مخيم المغازي، كذلك استشهد فلسطيني آخر من منتظري مايعرف بـ "المساعدات الأمريكية-الإسرائيلية" قرب محور نتساريم.

وفي قصف استهدف منزل واحدة من العائلات في دير البلح أصيب عدد من الفلسطينيين، كما أصيب آخرون في قصف استهدف منزل عائلة آخر شرقي مخيم النصيرات.

أما شمال قطاع غزة، فقد استشهد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي، إذ استهدفت مدفعية الاحتلال منازل في جباليا النزلة، ونقلت جثامينهم إلى عيادة الشيخ رضوان.

كما استشهد طفلان وأصيب آخرون في قصف استهدف تجمعاً مدنياً في بلدة جباليا النزلة، فيما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف مدفعي على محيط شارع "10" جنوبي مدينة غزة.