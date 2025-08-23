جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية تعقيباً على تقرير مؤشر مقياس التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي "(IPC)، الصادر الجمعة، والذي أكد بشكل رسمي أن "المجاعة في محافظة غزة باتت حقيقة واقعة".

وأعربت القاهرة عن "بالغ القلق" إزاء التقارير الدولية المتزايدة حول تفشي المجاعة، مؤكدة أن التقرير جاء ليعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع عقب 22 شهراً من الحرب الإسرائيلية الشرسة وما رافقها من جرائم بحق المدنيين الأبرياء.

وأكدت الخارجية المصرية أن على المجتمع الدولي "الاضطلاع بمسؤولياته لوقف الانتهاكات السافرة التي تسببت في هذا الوضع المأساوي"، مطالبة بـ"التدخل الفوري والحازم لوقف تمادي إسرائيل في فرض قيود على دخول المساعدات الإنسانية، رغم توفرها وقدرتها على إنهاء المجاعة في أسرع وقت".

وشدد البيان على أن المجتمع الدولي يتحمل "المسؤولية الأخلاقية والسياسية عما آلت إليه الأوضاع نتيجة السياسات المزدوجة والمعايير الانتقائية التي همّشت عالمية حقوق الإنسان، بينما جرى التغاضي عن أبسط قيمها في الحرب الإسرائيلية المستمرة على شعب أعزل لا يملك قوت يومه".

كما أشادت مصر بتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، التي وصف فيها المجاعة في قطاع غزة بأنها "كارثة من صنع الإنسان وفشل للبشرية"، مؤكدة التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي بصفتها قوة احتلال، بضرورة ضمان تدفق الإمدادات الطبية والغذائية للسكان في غزة.