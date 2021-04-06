أعلن المجلس الرئاسي الليبي، الاثنين، تأسيس مفوضية وطنية عليا للمصالحة الوطنية لحل الخلافات بين الليبيين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع نائبيه موسى الكوني وعبد الله اللافي في العاصمة طرابلس.

وقال المنفي: "أعلن لكم عن خطوة لطالما انتظرناها جميعاً، ألا وهي إطلاق مشروع حقيقي للمصالحة الوطنية يجمع بين أبناء شعبنا ويؤلف بين قلوبهم ويطوي صفحة الماضي".

وأضاف: "أعلن عن تأسيس المفوضية الوطنية العليا للمصالحة لتكون صرحاً يجمع الليبيين ويجبر الضرر ويحقق العدالة بينهم بما يكفله القانون"، دون تفاصيل عن اختصاصها وتشكيلها.

وأوضح أن المجلس يأمل في الوصول إلى الاستحقاق الأهم وهو الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

والخميس ناقش المنفي مع خبراء ليبيين اختصاصات وهيكلة المفوضية العليا للمصالحة الوطنية المزمع تشكيلها، بحسب بيان للمجلس.

وآنذاك قال رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، مغرداً على تويتر: "مستقبل ليبيا وتقدمها مرتبط بقدرتها على معالجة جراحها من خلال المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة".

وفي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي الجديد مهامهما لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتعنى السلطة المؤقتة في ليبيا بتأسيس المفوضية، ضمن خريطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية أممية، في 5 فبراير/شباط الماضي.

وعلى مدار سنوات، عانى البلد الغني بالنفط من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر حكومة الوفاق الوطني السابقة المعترف بها دولياً.