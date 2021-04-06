بدأت تركيا حملة التطعيم من مرض كوفيد-19 يوم 14 يناير/كانون الثاني 2021، وتلقى ما لا يقل عن 8.2 مليون شخص جرعتهم الأولى مِن اللقاح، فيما تلقى 6.4 مليون شخص كِلا الجرعتين.

ولكن ماذا عن الأجانب المقيمين في تركيا؟

تعتمد الأهلية لتلقي اللقاح على وضع إقامة الأجانب الذين يعيشون في البلاد. فأيّ شخص يحمل تصريح إقامة بإمكانه تلقي جرعة اللقاح باتباع الإجراءات نفسها التي يتبعها المواطنون الأتراك. وطريقة تسجيلهم لتلقي اللقاح لا تختلف عنها مع المواطنين الأتراك الذين تتحدّد أولوية تلقيهم اللقاح حسب الفئة العمرية.

ووفقاً لتقويم وزارة الصحّة التركية، تلقى موظفو الرعاية الصحية والطلاب التطعيم، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، والمعاقون والبالغون الذين يعملون في دُور رعاية المسنين، في 24 فبراير/شباط الماضي.

والفئة الثانية تشمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و64 عاماً، بالإضافة إلى العاملين في الخدمات الأساسية والمصابين بمرض مزمن واحد على الأقل. والموظفون العاملون في وزارات الدفاع والداخلية والعدل، والعاملون في وظائف حساسة مثل السجون والمواصلات والأمن ضمن هذه الفئة الثانية.

وبإمكان الصحفيين، الذين من بينهم العاملون في وسائل إعلام أجنبية ويحملون بطاقة صحفية صفراء ويُسمح لهم بدخول مقر الرئاسة والبرلمان التركي، ترتيب موعد لتلقي اللقاح.

أما المصابون بمرض مُزمن واحد على الأقل ودون سنّ الخمسين عاماً، والشباب، وموظفو القطاعات والمهن التي لا تندرج تحت الفئتين الأوليين، فسيتلقون اللقاح في المرحلة الثالثة.

والأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح، رغم أنهم مؤهلون له، لا يزال بإمكانهم ترتيب موعد لتلقي التطعيم بعد انتهاء المراحل الثلاث.