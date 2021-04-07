أجاز مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء، مشروع قانون يلغي "قانون مقاطعة إسرائيل" المستمر منذ عام 1958 والذي أقرّته الدول العربية وقتها.

وقال المجلس في تعميم صحفي "أجاز مجلس الوزراء مشروع قانون يلغي قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1958".

وأكد المجلس أن مشروع القانون سيعرض على جلسة مشتركة لمجلس الوزراء ومجلس السيادة، للإجازة النهائية ودخوله حيز التنفيذ.

فيما شدّد بيان مجلس الوزراء على تأييده إقامة الدولة الفلسطينية، مؤكداً "على موقف السودان الثابت تجاه إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين".

ويسري في السودان "قانون مقاطعة إسرائيل" منذ عام 1985، الذي يحظر على السودانيين عقد صفقات مع أشخاص يحملون الجنسية الإسرائيلية أو شركات مملوكة لهم، كما يمنع التبادل التجاري مع الدولة العبرية واستيراد السلع المصنعة كلياً او جزئياً في إسرائيل، فيما يعاقب مخالفه بالسجن عشر سنوات مع دفع غرامة مالية.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، وقّع السودان "اتفاقية أبراهام" خلال زيارة وفد الحكومة الأمريكية برئاسة وزير الخزانة السابق ستيفن منوتشين إلى الخرطوم.

ثم التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في العاصمة الأوغندية كمبالا، في أبريل/نيسان 2020.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، شطبت الولايات المتحدة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعدما أدرجته على هذه اللائحة منذ عام 1993، وذلك بعد أن وافق السودان أيضاً على بدء تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وشهد العام الفائت تطبيعاً للعلاقات مع الدولة العبرية من المغرب والإمارات والبحرين والسودان برعاية واشنطن.