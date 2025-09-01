وجاء اللقاء على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في نسختها الـ25 لرؤساء الدول والحكومات، التي تُعقد يومي الأحد والاثنين.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين تركيا وأرمينيا في ظل الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار الدائم في جنوب القوقاز.

وتعليقاً على اللقاء، قالت دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية في بيان، إن أردوغان وباشينيان ناقشا العلاقات التركية الأرمينية خلال اللقاء "في ضوء الخطوات المتخذة نحو الاستقرار والسلام الدائمين في جنوب القوقاز".

وأضاف البيان أن أردوغان أعرب عن ارتياحه للتقدم الذي أُحرز في عملية السلام بين أرمينيا وأذربيجان.

وجرى اللقاء في الفندق الذي يقيم فيه أردوغان، بحضور وزيري خارجية البلدين هاكان فيدان ونظيره الأرميني أرارات ميرزويان.

وتوصلت أذربيجان وأرمينيا في مارس/آذار 2025، إلى تفاهم بشأن نص اتفاقية السلام المزمع توقيعها بين البلدين.

وفي 8 أغسطس/آب الماضي وقّع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إعلاناً مشتركاً باسم "خريطة طريق في سبيل السلام"، عقب قمة ثلاثية استضافها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض.