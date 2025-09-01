سياسة
أردوغان يلتقي باشينيان في الصين على هامش قمة شنغهاي للتعاون
التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين، رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في مدينة تيانجين الصينية.
أردوغان يلتقي باشينيان في الصين على هامش قمة شنغهاي للتعاون / AA
1 سبتمبر 2025

وجاء اللقاء على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في نسختها الـ25 لرؤساء الدول والحكومات، التي تُعقد يومي الأحد والاثنين.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين تركيا وأرمينيا في ظل الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار الدائم في جنوب القوقاز.

وتعليقاً على اللقاء، قالت دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية في بيان، إن أردوغان وباشينيان ناقشا العلاقات التركية الأرمينية خلال اللقاء "في ضوء الخطوات المتخذة نحو الاستقرار والسلام الدائمين في جنوب القوقاز".

وأضاف البيان أن أردوغان أعرب عن ارتياحه للتقدم الذي أُحرز في عملية السلام بين أرمينيا وأذربيجان.

وجرى اللقاء في الفندق الذي يقيم فيه أردوغان، بحضور وزيري خارجية البلدين هاكان فيدان ونظيره الأرميني أرارات ميرزويان.

وتوصلت أذربيجان وأرمينيا في مارس/آذار 2025، إلى تفاهم بشأن نص اتفاقية السلام المزمع توقيعها بين البلدين.

وفي 8 أغسطس/آب الماضي وقّع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إعلاناً مشتركاً باسم "خريطة طريق في سبيل السلام"، عقب قمة ثلاثية استضافها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض.

وأكد أردوغان أن بلاده تدعم السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة، وستواصل مساهمتها في هذه العملية.

وأشار إلى أنه تجري دراسة إمكانية اتخاذ خطوات لزيادة التعاون بين تركيا وأرمينيا.

و"شنغهاي للتعاون" منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية، تأسست عام 2001 في مدينة شنغهاي الصينية على يد قادة ست دول هي: الصين، وكازاخستان، وقرغيزيا، وروسيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان.

وفي 2017، انضمت إلى عضويتها الهند وباكستان، كما حصلت إيران على عضوية كاملة في يوليو/تموز 2023، بينما تحظى دولتان بصفة مراقب هما: أفغانستان، ومنغوليا.

وتضم المنظمة أيضاً 14 دولة بصفة "شركاء حوار" هي: تركيا وأذربيجان وأرمينيا والبحرين ومصر وكمبوديا وقطر والكويت والمالديف وميانمار ونيبال والإمارات والسعودية وسريلانكا.


