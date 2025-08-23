وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن سلطات الاحتلال أصدرت الجمعة قراراً عسكرياً يقضي باقتلاع مئات الأشجار من أراضي قرية المغير، شمال شرق رام الله، تحت ذرائع أمنية.
وينص القرار على أن اقتلاع الأشجار من 3 مناطق من أراضي المغير، تقدر مساحتها بـ297 دونماً، اتُّخذ "لأغراض عسكرية بحتة ومستعجلة، ولأجل الدفاع عن حياة الناس".
وقال رئيس بلدية المغير أمين أبو عليا لوكالة الأناضول إنّ الاحتلال دفَع بقواته إلى البلدة واقتحم منازل الفلسطينيين وعبث بمحتوياتها ونهب أموالاً وجواهر، واعتقل ما لا يقل عن سبعة أشخاص.
وأضاف أن القوات فرضت حظر تجول مشدداً داخل البلدة، كما احتجزت طاقماً طبياً من جمعية الهلال الأحمر وصادرت مفتاح سيارة إسعاف كانت متجهة لنقل حالة ولادة.
وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أعلنت أن سلطات الاحتلال أصدرت أمراً عسكرياً يقضي بإزالة الأشجار على مساحة تقدر بـ297 دونماً من أراضي المغير، بزعم "أسباب أمنية" مرتبطة بالطريق الاستيطاني المعروف باسم شارع ألون.
وأوضحت الهيئة أن هذا القرار يندرج ضمن سياسة ممنهجة لتجريف الأشجار ومصادرة الأراضي لصالح المشاريع الاستيطانية.
كما واصلت جرافات الاحتلال اقتلاع أشجار وتجريف مساحات زراعية واسعة في مناطق الحجار ومرج الذهب وقلصون التابعة للبلدة.
وفي السياق ذاته، صعّدت قوات الاحتلال عملياتها العسكرية في عدة مناطق أخرى من الضفة، حيث نفذت حملة اعتقالات واقتحامات منذ فجر السبت في مدينة جنين شملت الحي الشرقي وعدداً من المنازل، واعتقلت عدداً من الشبان، وفق وفا.
كما اعتقلت فلسطينيين اثنين من بلدة عتيل شمال طولكرم، واقتحمت البلدة القديمة في نابلس وعدة أحياء بالمدينة، حيث داهمت منازل وسُمع دوي انفجارات قبل انسحابها.
وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1015 فلسطينياً، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفاً و500، وفق معطيات فلسطينية.
وخلّفت الإبادة الإسرائيلية في غزة 62 ألفاً و263 شهيداً و157 ألفاً و365 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 273 شخصاً، بينهم 112 طفلاً.