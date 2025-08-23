وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن سلطات الاحتلال أصدرت الجمعة قراراً عسكرياً يقضي باقتلاع مئات الأشجار من أراضي قرية المغير، شمال شرق رام الله، تحت ذرائع أمنية.

وينص القرار على أن اقتلاع الأشجار من 3 مناطق من أراضي المغير، تقدر مساحتها بـ297 دونماً، اتُّخذ "لأغراض عسكرية بحتة ومستعجلة، ولأجل الدفاع عن حياة الناس".

وقال رئيس بلدية المغير أمين أبو عليا لوكالة الأناضول إنّ الاحتلال دفَع بقواته إلى البلدة واقتحم منازل الفلسطينيين وعبث بمحتوياتها ونهب أموالاً وجواهر، واعتقل ما لا يقل عن سبعة أشخاص.

وأضاف أن القوات فرضت حظر تجول مشدداً داخل البلدة، كما احتجزت طاقماً طبياً من جمعية الهلال الأحمر وصادرت مفتاح سيارة إسعاف كانت متجهة لنقل حالة ولادة.

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أعلنت أن سلطات الاحتلال أصدرت أمراً عسكرياً يقضي بإزالة الأشجار على مساحة تقدر بـ297 دونماً من أراضي المغير، بزعم "أسباب أمنية" مرتبطة بالطريق الاستيطاني المعروف باسم شارع ألون.

وأوضحت الهيئة أن هذا القرار يندرج ضمن سياسة ممنهجة لتجريف الأشجار ومصادرة الأراضي لصالح المشاريع الاستيطانية.