سياسة
2 دقيقة قراءة
وفاة صاحب أكبر عملية احتيال في تاريخ أمريكا.. مَن بيرني مادوف؟
توُفّي بيرني مادوف في سجنه عن عمر يناهز 82 عاماً، في أثناء قضاء محكوميته بالسجن لمدة 150 عاماً منذ 2009.
وفاة صاحب أكبر عملية احتيال في تاريخ أمريكا.. مَن بيرني مادوف؟
بلغ حجم عملية الاحتيال ما يقدر بنحو 65 مليار دولار، ولم يُسترد إلا جزء بسيط من هذا المبلغ / AFP
14 أبريل 2021

أعلن مكتب السجون في الولايات المتحدة وفاة بيرني مادوف في أثناء قضاء محكوميته في السجن، عن عمر يناهز 82 عاماً.

ومادوف هو الذي أقر بمسؤوليته عن واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في أمريكا، وحُكم عليه على أثرها بالسجن 150عاماً سنة 2009.

واعترف حينها مادوف بأنه احتال على مستثمرين من خلال برنامج اشتهر باسم "بونزي"، يدفع فيه للمستثمرين من أموال العملاء الجدد، بدلاً من الأرباح الفعلية التي يستولي عليها لنفسه، قبل أن تنكشف خطته خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وانكشفت الخطة حين حاول المستثمرون الذين تَضرَّروا من الركود الاقتصادي، سحب 7 مليارات دولار، وعجز مادوف عن سدادها، فاعترف بالأمر لأبنائه الذين أبلغوا السلطات.

وشملت قائمة ضحاياه عدداً كبيراً من الشخصيات، من بينهم الممثل كيفين بيكون، ومؤسسة "وندركيندر" الخيرية المملوكة للمخرج السينمائي ستيفن سبيلبرغ، بالإضافة إلى بنوك بريطانية بينها بنك HSBC الذي خسر نحو مليار دولار.

وفي المحاكمة أعلن مادوف إنه عندما بدأ المخطط في التسعينيات، كان يأمل أن يكون لفترة محدودة فقط.

وتابع: "لا يمكنني التعبير بشكل كافٍ عن مدى أسفي لما فعلت، لقد أدركت أن اعتقالي قادم لا محالة".

وبلغ حجم عملية الاحتيال ما يقدر بنحو 65 مليار دولار، ولم يُستردّ إلا جزء بسيط من هذا المبلغ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us