وأفادت وزارة الخارجية في بيان اليوم الأربعاء، بأنها تلقت ببالغ الحزن نبأ سقوط ضحايا وحدوث أضرار كبيرة جراء هذه الكارثة. وترحمت على أرواح الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، كما تقدمت بالتعازي للشعب السوداني في ضحايا الانزلاق الأرضي.
وأعلنت الثلاثاء، السلطة المدنية التابعة لـ"حركة تحرير السودان"، المسيطرة على المنطقة، مصرع أكثر من ألف شخص في بلدة ترسين بجبل مرة بولاية وسط درافور، إثر انزلاقات أرضية سببتها أمطار غزيرة.
وأعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان تسخير الإمكانات الممكنة كافة لتقديم الدعم للمتضررين في ترسين.
وتتزامن كارثة ترسين مع معاناة السودانيين من تداعيات حرب مستمرة بين الجيش و"قوات الدعم السريع" منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023.
وخلفت الحرب أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.