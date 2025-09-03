سياسة
1 دقيقة قراءة
تركيا تعزي السودان في ضحايا الانزلاق الأرضي بوسط دارفور
أعربت تركيا عن تعازيها للسودان في مصرع أكثر من ألف شخص جراء كارثة الانزلاق الأرضي التي سببتها أمطار غزيرة بولاية وسط دارفور غربي البلاد.
تركيا تعزي السودان في ضحايا الانزلاق الأرضي بوسط دارفور
موقع انهيار أرضي دمر قرية تراسين في جبال مرة بوسط دارفور، السودان. / AP
3 سبتمبر 2025

وأفادت وزارة الخارجية في بيان اليوم الأربعاء، بأنها تلقت ببالغ الحزن نبأ سقوط ضحايا وحدوث أضرار كبيرة جراء هذه الكارثة. وترحمت على أرواح الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، كما تقدمت بالتعازي للشعب السوداني في ضحايا الانزلاق الأرضي.

وأعلنت الثلاثاء، السلطة المدنية التابعة لـ"حركة تحرير السودان"، المسيطرة على المنطقة، مصرع أكثر من ألف شخص في بلدة ترسين بجبل مرة بولاية وسط درافور، إثر انزلاقات أرضية سببتها أمطار غزيرة.

وأعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان تسخير الإمكانات الممكنة كافة لتقديم الدعم للمتضررين في ترسين.

اختيارات المحرر

وتتزامن كارثة ترسين مع معاناة السودانيين من تداعيات حرب مستمرة بين الجيش و"قوات الدعم السريع" منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023.

وخلفت الحرب أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us