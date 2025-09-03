وأفادت وزارة الخارجية في بيان اليوم الأربعاء، بأنها تلقت ببالغ الحزن نبأ سقوط ضحايا وحدوث أضرار كبيرة جراء هذه الكارثة. وترحمت على أرواح الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، كما تقدمت بالتعازي للشعب السوداني في ضحايا الانزلاق الأرضي.

وأعلنت الثلاثاء، السلطة المدنية التابعة لـ"حركة تحرير السودان"، المسيطرة على المنطقة، مصرع أكثر من ألف شخص في بلدة ترسين بجبل مرة بولاية وسط درافور، إثر انزلاقات أرضية سببتها أمطار غزيرة.

وأعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان تسخير الإمكانات الممكنة كافة لتقديم الدعم للمتضررين في ترسين.