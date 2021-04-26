قالت شركة "ديليك دريللنغ" الإسرائيلية إنها دخلت مباحثات غير ملزمة مع إحدى شركات مجموعة مبادلة للاستثمار (الصندوق السيادي لحكومة أبو ظبي)، لبيع حصة من حقل غاز قبالة سواحل البحر المتوسط.

وذكرت "ديليك" في بيان الاثنين، حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، أن المباحثات تتلخص في بيع الشركة الإسرائيلية 22% من مشروع "تمار" للغاز في البحر المتوسط، للشركة الإماراتية بقيمة 1.1 مليار دولار.

وتشمل الأصول التي تجري مفاوضات على بيعها في الحقل عقود إيجار وحقوق الشراكة في اتفاقية التشغيل التي تحكم عقود الإيجار، على أن يُدفع مليار دولار غير مشروط.

كما ستُدفع 100 مليون دولار وفق شروط وأهداف معينة يجري تحقيقها على النحو المتفق عليه بين الأطراف في الاتفاقية النهائية من دون ذكر تفاصيلها.

وتتضمن الاتفاقية النهائية في حال نجاح المفاوضات موافقة الشركاء في حقل تمار إلى جانب موافقة الجهات التنظيمية الرسمية في كلا البلدين.

وحسب البيان "سيعمل الطرفان على الانتهاء من الاتفاقية الأولية غير الملزمة على وجه السرعة، وفي موعد لا يتجاوز 31 مايو/أيار 2021، على أن ينتهي أجل اتفاقية المباحثات الأولية بعد 90 يوماً من تاريخ بداية المباحثات (اليوم الاثنين)".

وشركاء حقل تمار حالياً: ديليك بنسبة 22% ونوبل إنرجي 25% و"إسرامكو" 28.75% وشركة تمار 16.75% و"دور غاز" 4% و"إيفرست للإنشاءات" 3.5%.