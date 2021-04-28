سياسة
2 دقيقة قراءة
طبيب تركي يجري عملية وقدمه موصولة بمحلول مُغذٍّ.. تعرَّفْ تفاصيل القصة
في حادثة غريبة أجرى الطبيب التركي أوغوز باسوت وهو أستاذ أمراض الأنف والأذن والحنجرة بمدينة بورصة عملية جراحية طويلة وقدمه موصولة بمحلول مُغذٍّ بعد أن كان قد أصيب بتسمم غذائي قبل يوم من العملية.
طبيب تركي يجري عملية وقدمه موصولة بمحلول مُغذٍّ.. تعرَّفْ تفاصيل القصة
طبيب تركي يجري عملية وقدمه موصوله بمحلول مُغذٍّ / TRT
28 أبريل 2021

في حادثة غريبة أجرى طبيب تركي عملية جراحية طويلة وقدمه موصولة بمحلول مُغذٍّ.

وبدأت أحداث القصة عندما أصيب الطبيب أوغوز باسوت وهو أستاذ أمراض الأنف والأذن والحنجرة في مدينة بورصة، بتسمم غذائي في اليوم السابق للموعد المقرر لإجرائه عملية جراحية لإحدى المريضات.

وبعد أن بدأ التعافي عقب حصوله على العلاج والمغذيات قرر الطبيب إجراء العملية للطفلة المريضة في اليوم التالي بسبب ضرورة العملية.

وأوضح باسوت "في اليوم التالي أجريت عملية جراحية مهمة في الصباح، عملية يجب أن أجريها. كان في الغدة اللعابية لفتاة صغيرة ورم، وعندما بدأت الجراحة لم تكن توجد مشكلة".

وأضاف: "لكن بعد فترة شعرت بأن ضغط دمي قد انخفض، وإذا استمر الأمر على هذا النحو، فسيتعين عليَّ ترك العملية الجراحية. إنه أمر صعب، لذا قررت أن أكمل، ولأن ذراعي لم تكن مناسبة بسبب استخدامي لها في العملية، أوصلنا المحلول المغذي في قدمي".

وأكد الطبيب التركي أنه استطاع إكمال العملية بنجاح كبير بعد حصوله على المحلول.

العملية الجراحية استمرت لنحو ساعتين وقدمُ الطبيب الجراح موصولة بالمحلول المغذي، بينما أكد باسوت أن ما فعله هو الشيء الذي سيفعله أي طبيب في مكانه.

صورة الطبيب خلال العملية انتشرت بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأكد باسوت أن رسالته من الصورة هي التعريف بما يفعله الطاقم الطبي من تضحية، بخاصة في ظل انتشار وباء كورونا، والدعوة للاتزام إجراءات الوقاية من الفيروس بارتداء الكمامة والحفاظ على المسافة الاجتماعية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us