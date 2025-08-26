وأكدت البيانات الصادرة عن قطر والسعودية والكويت ومصر، إضافة إلى مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية وحركة حماس، أن استهداف الصحفيين والعاملين في المجالين الطبي والإغاثي يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويستوجب تحركاً دولياً عاجلاً لوقف "جرائم الإبادة الجماعية" بحق الشعب الفلسطيني.

وشددت وزارة الخارجية القطرية على أن قصف الاحتلال لمجمع ناصر الطبي "حلقة جديدة في سلسلة الجرائم الشنيعة ضد المدنيين العزل"، مؤكدة أن استهداف الصحفيين والعاملين الإنسانيين يتطلب "تحركاً عاجلاً لتوفير الحماية للمدنيين ومحاسبة مرتكبي هذه الفظائع".

من جانبها، أكدت الخارجية السعودية إدانتها "لاستهداف الطواقم الطبية والإغاثية والإعلامية في مجمع ناصر"، مشددة على "رفض الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي" ومطالبة المجتمع الدولي بـ"وضع حد لهذه الجرائم وتوفير الحماية للعاملين بالمجالات الإنسانية والإعلامية".

الكويت وصفت الهجوم بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني"، محذرة من استمرار الجرائم الإسرائيلية دون رادع. ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهم "لوقف الإبادة الجماعية وضمان عدم إفلات الاحتلال من العقاب".

بدورها أدانت الخارجية المصرية استهداف مجمع ناصر الطبي، مؤكدة أنه "حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية السافرة للقانون الدولي الإنساني". واستنكرت "تعمد استهداف الصحفيين والعاملين في المجال الطبي"، مطالبة مجلس الأمن بوقف الحرب على غزة بشكل فاعل.

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أكد أن ما جرى "جريمة تمثل تحدياً صارخاً للشرعية الدولية"، مجدداً مطالبة المجتمع الدولي "بتحرك فوري وحازم لوقف الاعتداءات وتوفير الحماية الدولية للطواقم الإنسانية والإعلامية".