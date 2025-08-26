وحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أصدره بعد ساعات على القصف، التهرب من مسؤوليته عن دماء الشهداء، وقال: "هاجمنا في وقت سابق محيط مستشفى ناصر بخان يونس، ورئيس أركان الجيش إيال زامير وجّه بإجراء تحقيق أولي في أقرب وقت".

وتابع الجيش الذي يرتكب إبادة بحق الفلسطينيين منذ 23 شهراً: "نعرب عن أسفنا لأي إصابة لغير المتورطين"، مدّعياً أنه "لا يوجّه ضرباته نحو الصحفيين بصفتهم هذه"، رغم أنه قتل خلال الإبادة 246 صحفياً، وفق إحصائية المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وتسبب الهجوم الإسرائيلي صباح الاثنين في مجزرة راح ضحيتها أكثر من 20 فلسطينيا، بينهم 5 صحفيين إضافة إلى مرضى وطواقم طبية، بحسب وزارة الصحة بقطاع غزة.

من جانبها قالت وزارة الصحة في بيان، إنها "تستنكر بأشد العبارات الجريمة النكراء التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي باستهدافه المباشر مجمع ناصر الطبي"، لافتة إلى أنه "المستشفى العامّ الوحيد الذي يعمل في جنوب قطاع غزة".

وأكدت أن "استهداف الاحتلال المستشفى وقتل الطواقم الصحية والصحفية والدفاع المدني هو استمرار للتدمير الممنهج للنظام الصحي واستمرار الإبادة، ورسالة تَحدٍّ للعالم أجمع ولكل قيم الإنسانية والعدالة".

وبعد تصاعد الإدانات الدولية للمجزرة بحق الفلسطينيين المدنيين وطواقم الإغاثة والإعلام بمستشفى ناصر، زعم متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي دفرين أن "حماس عملت من داخل المستشفى".

ومحاولاً التنصل من المسؤولية، قال خلال كلمة متلفزة باللغة الإنجليزية نشرها إعلام عبري بينها هيئة البثّ الرسمية: "نحن نعمل في واقع معقد للغاية"، مدعياً أن "حماس تستخدم البنى التحتية المدنية، بل إنها تعمل من داخل المستشفى نفسه"، على حد زعمه.

وفي بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صادر باللغة الإنجليزية، ادّعى أن "إسرائيل تأسف بشدة للحادثة المأساوية التي وقعت اليوم (أمس الاثنين) في مستشفى ناصر بغزة".

لكن نتنياهو قال خلال لقائه السيناتور الأمريكي جوني إرنست في مكتبه بمدينة القدس المحتلة، إنّ حكومته ماضية في تنفيذ قرار احتلال غزة، رغم تحذيرات إسرائيلية من خطورة ذلك على حياة الأسرى، وتنديد دولي بالخطورة التي من شأنها مفاقمة معاناة الفلسطينيين.

وأضاف نتنياهو أنّ "قرار المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) كان قاطعاً، وأن إسرائيل ستعمل بعزم وبقوة من أجل استعادة جميع مختطَفيها (الأسرى) والقضاء على حماس"، مشدّداً على أن "هاتين المهمتين مترابطتان"، بلا مزيد من التفاصيل.

وفي 8 أغسطس/آب صدّق الكابينت على خطة اقترحها نتنياهو لاحتلال تدريجي لكامل القطاع الفلسطيني، يبدأ بمدينة غزة عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة، قبل تطويقها وتنفيذ عمليات توغل داخل الأحياء، ثم التوجه إلى مخيمات اللاجئين وسط القطاع.