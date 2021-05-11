سياسة
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رؤساء كنائس القدس ينددون باعتداءات إسرائيل ويطالبون المجتمع الدولي بوقفها
دعت البطاركة ورؤساء كنائس القدس، المجتمع الدولي للتدخل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة القدس والأماكن المقدسة، وطالبت الحكومة الإسرائيلية بوضع حد للتنكيل برجال الدين والأماكن المقدسة للمسيحيين في القدس.
رؤساء كنائس القدس ينددون باعتداءات إسرائيل ويطالبون المجتمع الدولي بوقفها
رؤساء الكنائس في فلسطين يطالبون المجتمع الدولي بوقف اعتداءات الاحتلال في القدس / AFP
11 مايو 2021

أعربت البطاركة ورؤساء كنائس القدس عن شعورهم بخيبة أمل وقلق عميقين إزاء أحداث العنف الأخيرة في مدينة القدس.

وذكرت البطاركة أن هذه التطورات المتعلقة سواء في المسجد الأقصى أو في الشيخ جراح تنتهك حرمة أهل القدس والقدس كمدينة للسلام، مؤكدة أن الأعمال التي تنال من سلامة المصلين وكرامة الفلسطينيين الذين يتعرضون للإخلاء غير مقبولة.

وتابعت بأن "الطابع الخاص للقدس، المدينة المقدسة، مع الوضع الراهن، يجبر جميع الأطراف على الحفاظ على الوضع الحساس بالفعل في مدينة القدس المقدسة".

وأشارت إلى أنّ التوتر المتزايد المدعوم بشكل رئيسي من قبل الجماعات المتطرفة اليمينية يعرِّض للخطر الواقع الهش بالفعل في القدس وحولها.

ودعت البطاركة المجتمع الدولي وجميع أصحاب النوايا الحسنة للتدخل لوقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية ومواصلة الصلاة من أجل سلام القدس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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