وأوضحت المصادر أن الاتصال تناول المبادرات المستمرة لوقف القتال في غزة، إلى جانب المساعي الرامية لتحسين الوضع الإنساني في القطاع.
ويأتي هذا التواصل في ظل تأكيد مصر وقطر، أمس الاثنين، استمرار جهودهما للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وفي وقت سابق الثلاثاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن حركة حماس قدمت رداً إيجابياً على مقترح الهدنة، يتوافق إلى حد كبير مع ما وافقت عليه إسرائيل في وقت سابق.
وأشار الأنصاري إلى أن بلاده لا تزال بانتظار رد رسمي من الجانب الإسرائيلي، مؤكداً أن قطر، بالتنسيق مع مصر، تواصل العمل من أجل التوصل إلى أي صيغة ممكنة لوقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفاً و4 شهداء، و156 ألفاً و230 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 263 شخصاً، بينهم 112 طفلاً.