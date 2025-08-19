تركيا
1 دقيقة قراءة
فيدان ونظيره المصري يتباحثان جهود وقف إطلاق النار وتحسين الوضع الإنساني في غزة
بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الثلاثاء، مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي، الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية تركية.
فيدان ونظيره المصري يتباحثان جهود وقف إطلاق النار وتحسين الوضع الإنساني في غزة
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في لقاء سابق بالعاصمة أنقرة / AA
منذ 13 ساعات

وأوضحت المصادر أن الاتصال تناول المبادرات المستمرة لوقف القتال في غزة، إلى جانب المساعي الرامية لتحسين الوضع الإنساني في القطاع.

ويأتي هذا التواصل في ظل تأكيد مصر وقطر، أمس الاثنين، استمرار جهودهما للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن حركة حماس قدمت رداً إيجابياً على مقترح الهدنة، يتوافق إلى حد كبير مع ما وافقت عليه إسرائيل في وقت سابق.

اختيارات المحرر

وأشار الأنصاري إلى أن بلاده لا تزال بانتظار رد رسمي من الجانب الإسرائيلي، مؤكداً أن قطر، بالتنسيق مع مصر، تواصل العمل من أجل التوصل إلى أي صيغة ممكنة لوقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفاً و4 شهداء، و156 ألفاً و230 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 263 شخصاً، بينهم 112 طفلاً.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us