وأوضحت المصادر أن الاتصال تناول المبادرات المستمرة لوقف القتال في غزة، إلى جانب المساعي الرامية لتحسين الوضع الإنساني في القطاع.

ويأتي هذا التواصل في ظل تأكيد مصر وقطر، أمس الاثنين، استمرار جهودهما للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن حركة حماس قدمت رداً إيجابياً على مقترح الهدنة، يتوافق إلى حد كبير مع ما وافقت عليه إسرائيل في وقت سابق.