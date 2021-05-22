كشفت شبكة CNN الإخبارية عن مرض يسمى "الفطر الأسود" المميت يصيب المتعافين من فيروس كورونا في الهند ويؤدي إلى وفاتهم.

وأوضح التقرير أن ضعف المناعة الذي تسببه الإصابة بفيروس كورونا بخاصة بين المرضى الذين يعانون سابقاً أمراضاً مزمنة، يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالمرض الخطير.

وينتشر الفطر الأسود في البيئات الرطبة مثل التربة أو السماد، التي تساعد على تكوين العفن ويهاجم الجهاز التنفسي.

وأشار التقرير إلى أن الفطر في الظروف العادية ليس ضاراً أو معدياً، إلا أنه يسبب مضاعفات خطيرة لمن يعانون ضعف المناعة، حسب مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة.

ويصاب الشخص بالفطر عبر استنشاق جراثيمه المنتشرة في الهواء، ليهاجم بعدها الجيوب الأنفية أو الرئتين.

وتشمل أعراضه تورُّم الوجه والحمى وقرحة الجلد وانتشار الثآليل في الفم وسعال الدم في الحالات الخطيرة.

ولفتت وزارة الصحة الهندية إلى أن الفطر بإمكانه الانتشار في الجسد وصولاً إلى الدماغ، مسبباً سواد الأنف وضعف الرؤية وألماً حاداً في الصدر، ما يؤدي إلى وفاة أكثر من 50% من المصابين به خلال أيام.

وأضافت الوزارة أن علاج الفطر ليس بسيطاً، فقد "يؤدي إلى فقدان الفك العلوي أو العين بعد قطع الأنسجة المصابة في منطقة الوجه الحساسة".

وأبلغت ولاية ماهراشترا الهندية عن أكثر من ألفَيْ إصابة بالفطر الأسود، فيما أعلنت ولايتا راجستان وتيلانغانا عن انتشار الوباء الجديد فيهما.