يفتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت برج تشامليجا الجديد الذي يعد أعلى بناء في مدينة إسطنبول.

ووفق ما أعلنت وزارة النقل والبنى التحتية التركية فإن مراسم الافتتاح ستبدأ الساعة الثانية ظهراً بمشاركة الرئيس التركي ووزراء ومسؤولين.

وقالت الوزارة إن البرج أسهم في القضاء على التلوث البصري لأبراج البث الإذاعي والتلفزيوني على تلة تشامليجا، ويقدم الخدمة لأكثر من 100 وسيلة إعلامية.

وكان تشغيل هوائيات البث في برج "تشامليجا" الإذاعي التلفزيوني الجديد في إسطنبول بدأ في سبتمبر/أيلول الماضي عبر المدينة بأسرها.

ويقع البرج الذي يمثل مَعلماً جديداً للمدينة على تل مرتفع يطل على معظم أرجاء إسطنبول، وهو مرشح لأن يكون نقطة جذب سياحي فيها.

ويبلغ ارتفاع البرج 369 متراً، وهو يوفر إطلالة فريدة على المدينة ويضم مطعماً ومنصة للرصد والمراقبة.

ويتكون البرج الذي بدأ بناؤه في مارس/آذار 2016 من 53 طابقاً أربعة منها تحت الأرض، ويقع على ارتفاع 576 متراً فوق مستوى سطح البحر.

ويوجد مطعم واحد في كل من الطابقين 39 و40 من البرج، ويقدم أصناف المطبخ التركي وأصنافاً غربية منوعة، بينما خُصص الطابقان 33 و34 منه للرصد والمراقبة.

كما يضم البرج مساحات عرض ومصعداً بانورامياً ومقاهي متنوعة. وتتيح إطلالة مقدارها 180 درجة مع مصاعد بانورامية على جانبي الهيكل للزوار، مشاهدة المعالم التاريخية الشهيرة على الجانب الأوروبي من المدينة، بالإضافة إلى مشاهدة امتدادات شاسعة من ساحل البحر الأسود في الشمال.

ويتوقع المسؤولون أن يجذب البرج وهو الأعلى في المدينة بارتفاعه وإطلالته الفريدة نحو 4 ملايين زائر أو أكثر سنوياً