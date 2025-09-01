وجاء اللقاء وفق ما ذكرت دائرة الاتصالات بالرئاسة التركية، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، في نسختها الـ25 لرؤساء الدول والحكومات، التي تُعقد يومي الأحد والاثنين.

وأشارت دائرة الاتصالات إلى أن الرئيس أردوغان أكد أهمية تنسيق الجهود بين البلدين في مشاريع التنمية الإقليمية خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى استمرار تعزيز التعاون في مجالات متعددة، خصوصاً الطاقة والنقل.

كما أعرب الرئيس أردوغان عن ارتياحه لتقدم عملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا، مؤكداً دعم تركيا المتواصل لهذه الجهود.

وجرى اللقاء بين الزعيمين في الفندق الذي يقيم فيه أردوغان، بحضور وزيري خارجية البلدين هاكان فيدان ونظيره الأذربيجاني جيهون بيرموف.