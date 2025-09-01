تركيا
1 دقيقة قراءة
أردوغان وعلييف يبحثان تعزيز التعاون الإقليمي والثنائي على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين، مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، العلاقات الثنائية بين تركيا وأذربيجان، إضافة إلى قضايا إقليمية ودولية، في مدينة تيانجين الصينية.
أردوغان وعلييف يبحثان تعزيز التعاون الإقليمي والثنائي على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون
أردوغان يلتقي علييف على هامش قمة شنغهاي ويشيد بالتعاون الاستراتيجي / AA
1 سبتمبر 2025

وجاء اللقاء وفق ما ذكرت دائرة الاتصالات بالرئاسة التركية، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، في نسختها الـ25 لرؤساء الدول والحكومات، التي تُعقد يومي الأحد والاثنين.

وأشارت دائرة الاتصالات إلى أن الرئيس أردوغان أكد أهمية تنسيق الجهود بين البلدين في مشاريع التنمية الإقليمية خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى استمرار تعزيز التعاون في مجالات متعددة، خصوصاً الطاقة والنقل.

كما أعرب الرئيس أردوغان عن ارتياحه لتقدم عملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا، مؤكداً دعم تركيا المتواصل لهذه الجهود.

وجرى اللقاء بين الزعيمين في الفندق الذي يقيم فيه أردوغان، بحضور وزيري خارجية البلدين هاكان فيدان ونظيره الأذربيجاني جيهون بيرموف.

اختيارات المحرر

و"شنغهاي للتعاون" منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية، تأسست عام 2001 في مدينة شنغهاي الصينية على يد قادة ست دول هي: الصين، وكازاخستان، وقرغيزيا، وروسيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان.

وفي 2017، انضمت إلى عضويتها الهند وباكستان، كما حصلت إيران على عضوية كاملة في يوليو/تموز 2023، بينما تحظى دولتان بصفة مراقب هما: أفغانستان، ومنغوليا.

وتضم المنظمة أيضاً 14 دولة بصفة "شركاء حوار" هي: تركيا وأذربيجان وأرمينيا والبحرين ومصر وكمبوديا وقطر والكويت والمالديف وميانمار ونيبال والإمارات والسعودية وسريلانكا.


مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us