وبالمقابل حينما يستخرج المواطن الوثيقة التي يريدها أو ينفذ الإجراء الذي يريد وهو جالس في بيته من دون أن يستغرق منه ذلك دقائق معدودة فهذا يشير إلى مدى تقدّم هذه الدولة وحرصها على راحة مواطنيها وتوفير عناء الجهد الذي سيتكبدونه في التوجه نحو الدوائر الحكومية والانتظار لساعات وربما أيام.

وفي هذا السياق نستعرض ماهية بوابة الحكومة الإلكترونية بتركيا، والمعروفة اختصاراً بـ(إي-دولت/E-Devlet)، وجميع التفاصيل التي تهم المواطن والمقيم على حد سواء.

أولاً: ما (إي-دولت/E-Devlet)؟

نظام إلكتروني أنشأته الحكومة التركية لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية وإتاحة الوصول إليها بشكل سريع وموثوق من دون الذهاب إلى الدوائر الحكومية.

ثانياً: ما شروط الحصول على خدمات (إي-دولت/E-Devlet)؟

1- أن تكون بحوزتك واحدة من هذه الثلاث: أ- بطاقة الهوية التركية الخاصة بالمواطنين. ب- بطاقة الإقامة الخاصة بالأجانب تبدأ بـ(99). ت- بطاقة الحماية المؤقتة الخاصة بالسوريين والمهجَّرين تبدأ بـ(99).

2- أن يكون لديك رقم هاتف خاص بك، فلا يمكن تسجيل حسابين على رقم هاتف واحد.

ثالثاً: هل يمكن للأجنبي التسجيل فيها والحصول على الخدمات؟

بإمكان الأجنبي الذي يقيم بشكل رسمي عبر الإقامة أو بطاقة الحماية المؤقتة أن يحصل على خدمات بوابة الحكومة الإلكترونية بعد التسجيل فيها عبر رقم البطاقة الأجنبية الذي يبدأ بـ99.

رابعاً: كيف يُسجَّل في (إي-دولت/E-Devlet)؟

عن طريق مؤسسة البريد التركية PTT، وأفرعها منتشرة بجميع المناطق التركية بلا استثناء. فيتوجه الشخص المعنيّ بالتقديم إلى مؤسسة البريد التركية وبحوزته الهوية أو بطاقة الإقامة أو الحماية المؤقتة إلى جانب هاتفه الذي يحتضن رقمه الخاص. ثم يطلب من الموظف المسؤول الحصول على معلومات دخول لموقع البوابة الإلكترونية. عندها سيطلب الموظف منه رقم الهوية/الإقامة/بطاقة الحماية المؤقتة، إلى جانب رقم الهاتف، فيصل رمز تحقق إلى الهاتف.

بعد استكمال جميع هذه الخطوات مع الموظف المسؤول بمؤسسة البريد التركية ستصل إلى هاتفك "كلمة مرور" لتتمكن من دخول موقع بوابة الحكومة الإلكترونية.

خامساً: كيفية الدخول إلى موقع (إي-دولت/E-Devlet)؟

بعد الحصول على كلمة المرور بات بإمكانك دخول موقع بوابة الحكومة الإلكترونية (/https://www.turkiye.gov.tr)، والاستفادة من الخدمات التي سنستعرضها آنفاً.

لكن قبل الاستفادة من أي خدمة يجب عليك تغيير كلمة المرور التي أُرسلت إلى هاتفك، فلا تمكنك المتابعة بها، وتغيير كلمة المرور لا يتطلب سوى الذهاب إلى رأس الصفحة من اليمين لتجد قائمة للإعدادت من ضمنها "تغيير كلمة المرور (Şifremi Değiştir) ويمكنكم الوصول إليها عبر هذا الرابط: https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/SifreDegistir.

سادساً: هل يحصل الأجنبي على جميع الخدمات التي يحصل عليها المواطن التركي؟

لا، بعض الخدمات تُقدّم فقط للمواطنين الأتراك أو الحاصلين على الجنسية التركية كالحصول على "قيد نفوس" أو التسجيل للحصول على حزمة الدعم المالية بسبب كورونا.

سابعاً: ما أهم الخدمات التي يمكن الحصول عليها من (إي-دولت/E-Devlet)؟

1- استصدار وثيقة "عنوان الإقامة والسكن" (Yerleşim Yeri İkametgah)

وتعد هذه الوثيقة من أكثر الأوراق التي تطلبها الدوائر الحكومية لعدد من الأغراض كالحصول على شهادة قيادة السيارة أو تحديث بيانات بطاقة الحماية المؤقتة.

رابط الخدمة: https://turkiye.gov.tr/nvi-yerlesim-yeri-ve-diger-adres-belgesi-sorgulama

2- استخراج وثيقة "لا حكم عليه" (Adli Sicil Kaydı)

وتعني هذه الوثيقة كشف سجلك القانوني، فلو كنت تخضع لأي محاكمات بغض النظر عن نوعها فستظهر عبر هذه الخدمة، وإذا كان خالياً من ذلك فسيظهر عدم وجود سجل قانوني لك.

رابط الخدمة: https://turkiye.gov.tr/adli-sicil-kaydi

3- الاستعلام عن الدعاوى القضائية التي أنت طرف فيها سواء كنت شاكياً ومشكوّاً (Dava Dosyası Sorgulama)

رابط الخدمة: https://turkiye.gov.tr/davalarim

4- الاستعلام عن الخطوط الهاتفية المسجلة باسمك (Mobil Hat Sorgulama)

ويمكنك عبر هذه الخدمة معرفة الخطوط الهاتفية المسجلة باسمك وعلى رقمك الوطني، إذ يتفاجأ العديد من الأجانب بوجود خطوط هاتفية على أسمائهم من دون علم مسبق.

رابط الخدمة: https://www.turkiye.gov.tr/mobil-hat-sorgulama

5- الاستعلام عن السيارة أو السيارات المسجلة باسمك (Araçlarım)

رابط الخدمة: https://www.turkiye.gov.tr/araclarim

6- الاستعلام عن مكان حجز سيارتك من قبل مديرية المرور (Aracımın Çekildiği Otopark Bilgisi Sorgulama)

في حال حُجزت سيارتك من قبل مديرية المرور تستطيع الاستعلام عن مكان حجزها أي المرآب الذي أودعت فيه، وذلك من خلال الاستعلام عبر بوابة الحكومة الإلكترونية.

رابط الخدمة: https://turkiye.gov.tr/egm-otopark-cekilmis-araclar?hizmet=Ekrani

7- التحقق من وجود مخالفة مرورية (Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama)

رابط الخدمة: https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-arac-plakasina-yazilan-ceza-sorgulama

8- التحقق فيما لو كان لك قيد بمؤسسة الضمان الاجتماعي التركية (SGK)، إن كنت عاملاً أو موظفاً بشكل رسمي (Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi)

وتكشف لك هذه الخدمة ما لو كنت مسجلاً بأحد أنواع التأمين الصحي لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي التركية، كما تعرض لك جدولاً مفصلاً لعدد الأيام التي عملتها والأجرة التي يودعها رب العمل لصالح المؤسسة، ويمكنك تحميل الجدول كمستند رسمي.

رابط الخدمة: https://turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kayit-belgesi-sorgulama

9- الحصول على موعد في المستشفيات التركية الحكومية (MHRS)

رابط الخدمة: https://turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-merkezi-hekim-randevu-sistemi

10- معرفة المستوصف "طبيب العائلة" الذي تتبعه (Aile Hekim Bilgisi)

رابط الخدمة: https://turkiye.gov.tr/aile-hekim-bilgisi

11- التحقق من معلوماتك الصحية واستعراض المعاينات التي أجريتها والأدوية التي اشتريتها (e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi)

رابط الخدمة: https://turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-e-nabiz-kisisel-saglik-sistemi

12- التحقق من وجود أي ضرائب يجب عليك دفعها (Vergi Borcu Sorgulama)

من خلال هذه الخدمة يمكنك التحقق مما لو كان يجب عليك تسديد أي نوع من أنواع الضرائب، سواء ضريبة السيارة والشركة وغيرهما. وذلك بفضل قسم "رئاسة إدارة الإيرادات" داخل بوابة الحكومة الإلكترونية.

رابط الخدمة: https://www.turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu

13- استخراج وثيقة طالب (Öğrenci Bilgi Sistemi)

رابط الخدمة: https://www.turkiye.gov.tr/ogrenci-bilgi-sistemi

يجدر بالذكر أن بوابة الحكومة الإلكترونية (إي-دولت/E-Devlet) تعمل على مدار الساعة، ولا بد من كلمة مرور للحصول على خدماتها كما أسلفنا، لكن لو فُقدت كلمة المرور يمكن إعادة تعيينها بسهولة عبر الإنترنت بالنسبة إلى المواطن التركي، أما المقيم أو الأجنبي عامة فعليه التوجه مرة أخرى إلى مؤسسة البريد التركية PTT للحصول عليها من جديد.

ولا يجب على أي شخص دفع أي رسوم مقابل الحصول على أيّ من خدمات البوابة الإلكترونية الحكومية، سوى حين الحصول على كلمة المرور من مؤسسة البريد الإلكترونية، حيث يدفع المستفيد ليرتين تركيتين فقط.