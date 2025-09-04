الجندي كان يتحدث أمام اللجنة أمس الأربعاء، حسب ما نشره الكنيست (البرلمان) على موقعه الإلكتروني الخميس، عن مداولات اللجنة التي بحثت مشروع قانون الخدمة العسكرية وتجنيد طلاب المدارس الدينية (الحريديم).

وقال الكنيست: "في افتتاح الجلسة، خاطب جندي مقاتل من لواء غولاني، شارك في حرب السيوف الحديدية (الاسم الإسرائيلي لحرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة) ويعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، أعضاء اللجنة"، وأضاف: "قال (الجندي) بانفعال: نتعامل مع أمور كثيرة هنا، لكننا في النهاية لا نتعامل مع ما هو مهم حقاً".

وتابع الجندي: "أنا شاب في الحادية والعشرين من عمري، وحلمي الأكبر، إن سألتموني، هو أن أتلقى رصاصة بين عينيّ. أنا جثة متحركة. أنا شخص ميت"، وأردف: "هل تعرفون شعور رفع جثث زملائكم الذين كنتم تتشاركون معهم النوم وتتلقون معهم تدريباً أساسياً، ثم ينفجرون أمام أعينكم بعد لحظة؟ فقدت 23 زميلاً، وقبل ثلاثة أيام انتحر أحد جنودنا".

ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 قُتل 900 عسكري إسرائيلي وأُصيب 6 آلاف و218، وفقاً لموقع جيش الاحتلال الذي يواجه اتهامات بإخفاء حصيلة أكبر لخسائره، حفاظاً على الروح المعنوية.

واستطرد الجندي: "أرى جثثا أمام عينيّ، ولا أريد أن أعيش، لا أستطيع العيش".

"موجة انتحارات”

ومضى قائلاً: "من المستحيل الاستمرار على هذا الوضع، وإذا كنا هنا لإنقاذ الأرواح، وإذا لم نستيقظ، فبعد هذه الحرب اللعينة ستكون هناك موجة انتحارات (هنا). سنرى جثثاً في الشوارع".

والاثنين، انتحر جندي إسرائيلي داخل قاعدة عسكرية، ما رفع عدد العسكريين المنتحرين منذ بداية عام 2025 إلى 18، حسب هيئة البث الرسمية.

وقال الجندي: "اعتنوا بي، لماذا عليّ أن أصرخ بهذا؟ لماذا عليَّ أن أعاني هذا؟ أن أحاول الانتحار يومياً؟"، واستطرد: "حاولت الانتحار.. أن أجرح نفسي، كل يديّ جروح. نحن غير مرئيين"، في إشارةٍ إلى عدم اهتمام السلطات الإسرائيلية بالجنود الذين يعانون من اضطرابات ما بعد القتال.