أعلنت شركة "فاستلي" المزودة لخدمات الحوسبة السحابية الثلاثاء أنها عثرت على "عناصر دخيلة" وعطلتها، كانت السبب في تعطُّل مواقع إلكترونية عالمية.

وفي وقت سابق الثلاثاء تعطلت مئات المواقع الإلكترونية بينها شبكات إخبارية ومواقع حكومية بسبب توقُّف خدمات حوسبة سحابية تحصل عليها هذه المواقع من الشركة العالمية "فاستلي".

وذكرت الشركة التي تقدم خدمات الحوسبة السحابية لمئات المواقع الإلكترونية حول العالم في تغريدة على تويتر: "لقد حددنا عناصر دخيلة تسببت في حدوث اضطرابات على مستوى العالم وعطلنا هذه العناصر".

وقالت: "شبكتنا العالمية من المواقع الإلكترونية تعود تدريجياً إلى الإنترنت. لكن لا نزال نتحقق من المشكلة".

ومن المواقع الإخبارية التي تعطلت "سي إن إن" و"نيويورك تايمز" وصحيفة "لوموند" الفرنسية وموقع "أمازون"، إلى جانب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.

وأشارت الشركة إلى أنّ العطل ظهر في عدد من المناطق حول العالم مثل طوكيو وسنغافورة ومدن في البرازيل وولايات أمريكية ونيودلهي وجوهانسبرغ وعواصم أوروبية.