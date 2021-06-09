أعلنت مديرية النفوس التابعة لوزارة الداخلية التركية عن إمكانية تقديم الأجانب المستوفين للشروط والراغبين في الحصول على الجنسية التركية من خلال استخدام البوابة الإلكترونية الحكومية "e-Devlet"، حيث جرى إضافة رابط خاص على البوابة الإلكترونية يتيح تقديم نموذج طلب أولي للجنسية التركية ومتابعته فيما بعد.

وستسهل هذه الخطوة إجراءات التقدم بطلب الحصول على الجنسية التركية من خلال اختصارها للوقت والجهد، فضلاً عن تقليل عدد من الوثائق والمستندات التي كانت تطلب في السابق، كون البوابة الإلكترونية تعمل بشكل مترابط مع جميع الوزارات والهيئات التركية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط الحكومة التركية من أجل تحقيق أهداف رؤية 2023، والتي تهدف إلى التحول الرقمي داخل الوزارات التركية من أجل الحد من البيروقراطية وتقديم خدمة سريعة أكثر فاعلية وكفاءة للمواطنين والأجانب المقيمين على أراضيها، وساعد التحول الرقمي خلال السنتين الماضيتين في تحقيق توفير قدره 251 مليون ليرة تركية من خلال تقليل عدد المستندات المطلوبة بنسبة 52%.

فئات محددة يحق لها التقدم عبر البوابة الإلكترونية

التقدم بطلب الحصول على الجنسية عبر البوابة الإلكترونية مخصص فقط للأشخاص الذي يستوفون شروط التجنيس ضمن أحد هذه الفئات:

- الحصول على إقامة عمل لمدة 5 سنوات متواصلة لا يتخللها إجازة مغادر لأكثر من 6 أشهر خلال المدة كاملة.

- الزواج بمواطنة تركية أو مواطن تركي.

- استثمار ما لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي أو ما يقابله من العملات الأجنبية لمدة 3 سنوات.

- شراء عقار بقيمة لا تقل عن 250 ألف دولار أمريكي، والتعهد بعدم بيعه خلال السنوات الـ3 الأولى.

- التبني، إذ يمنح القانون التركي للأسرة التركية حق تبني مواطن أجنبي غير بالغ، وبناء عليه يمكن التقدم بطلب لحصول القاصر الأجنبي على الجنسية.

- أصحاب الأصول التركية.

- وهناك بند خاص بسكان جمهورية قبرص الشمالية.

ولا يحق للسوريين الحاملين لبطاقة الحماية المؤقتة التقديم عبر البوابة الإلكترونية، فضلاً عن الأشخاص المتقدمين للحصول على الجنسية التركية بشكل استثنائي.

كيفية التقديم عبر البوابة الإلكترونية

يشترط التقدم للحصول على الجنسية التركية عبر البوابة الإلكترونية التقديم عليها من داخل تركيا، كما تمنح البوابة الحق للراغبين في الحصول على الجنسية التركية تقديم الطلب مرتين فقط.

وبعد استيفاء شروط التقديم للحصول على الجنسية التركية، والتأكد من أنك ضمن الفئات المذكورة سابقاً:

- يتوجب الدخول إلى البوابة الإلكترونية وكتابة عبارة "kazanma" في محرك البحث واختيار أول نتيجة، أو الدخول من خلال الرابط هنا.

- تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية "e-Devlet" من خلال إدخال رقم الهوية "TC no." وشيفرة الدخول الخاصة بالموقع.

- من ثم استكمال الخطوات وتعبئة البيانات المطلوبة.

وتتيح دائرة النفوس التابعة لوزارة الداخلية التركية إمكانية متابعة ملف الجنسية من خلال الرابط هنا.

الشروط العامة للحصول على الجنسية التركية

يفترض بالمتقدمين للحصول على الجنسية التركية بشكل عام استيفاء الشروط التالية:

- الأهلية القانونية والعقلية، أي أن يكون عمره أكثر من 18 عاماً ويخلو من أي مشاكل عقلية ونفسية.

- القدرة على التكلم بالتركية بشكل كافٍ.

- خلو سجل مقدم الطلب من أي مشاكل جنائية أو قضائية.

- يملك دخلاً ثابتاً أو وظيفة تُمكنه من إعالة نفسه ومن هم في كفالته إن وجدوا.

- أن يتمتع بصحة جسدية وعقلية جيدة، وألا يعاني مرضاً سارياً يشكل خطراً على الصحة العامة.

- يستوفي شروط الإقامة لمدة 5 سنوات بشكل قانوني.

مراحل الحصول على الجنسية التركية

المراحل القانونية للحصول على الجنسية التركية بشكل عام هي خمس مراحل كالتالي:

- المرحلة الأولى: تقديم طلب الحصول على الجنسية.

- المرحلة الثانية: تحويل الطلب من دائرة الهجرة إلى دائرة النفوس.

- المرحلة الثالثة: البحث الأمني والتدقيق الموسع في ملف مُقدم الطلب.

- المرحلة الرابعة: إعلان القبول أو الرفض وتحويلها إلي دائرة الهجرة.

- المرحلة الخامسة والأخيرة: إكمال معاملة الحصول على الهُوية من النفوس (المديرية العامّة للأحوال الشخصية).

وفي حالة الحصول على الجنسية من خلال الاستثمار في الأصول غير المنقولة أو الودائع البنكية، يمر الطلب في ثلاث مراحل مختصرة كالتالي:

- المرحلة الأولى: تقديم عقد شراء الأصول غير المنقولة (الطابو) مرفقاً بطلب الحصول على الجنسية.

- المرحلة الثانية: تحويل الطلب للنفوس والبحث الأمني.

- والمرحلة الثالثة: إكمال معاملة الحصول على الهُوية من النفوس.

وعلى غرار الحصول على الجنسية التركية من خلال الاستثمار، فإن حالة التقدم إلي الجنسية التركية من خلال الزواج بمواطن تركي أو مواطنة تركية سريعة أيضاً.

وأما في حالة التقدم للحصول على الجنسية التركية بشكل استثنائي، فإن الإجراءات قد تنتهي بشكل سريع لدى البعض، وقد تستمرّ لسنوات عند آخرين، وذلك لأن السلطات التركية هي وحدها من تقرر ذلك وفق وضع المتقدم على الجنسية، أمنيّاً وقانونيّاً.