وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في بيان، إن واشنطن أدرجت 4 من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية في قائمة العقوبات، بموجب مرسوم أصدره الرئيس دونالد ترمب.

وكشف روبيو، عن إدراج القاضية في المحكمة الجنائية الدولية كيمبرلي بروست، والقاضي نيكولاس جيلو، بالإضافة إلى مساعدة المدعي العام نزهت شميم خان، ومساعد المدعي العام مامي ماندياي نيانغ، في قائمة العقوبات.

وذكر أن "هؤلاء الأشخاص، أجانب يشاركون مباشرة في جهود التحقيق أو الاعتقال أو الاحتجاز أو محاكمة مواطني الولايات المتحدة أو إسرائيل من دون موافقة هذه الدول".

واعتبر روبيو، أن "المحكمة تشكل تهديداً للأمن القومي، إذ يجري استخدامها أداةً لحرب قانونية ضد الولايات المتحدة وحليفتنا المقربة إسرائيل".