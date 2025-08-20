وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في بيان، إن واشنطن أدرجت 4 من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية في قائمة العقوبات، بموجب مرسوم أصدره الرئيس دونالد ترمب.
وكشف روبيو، عن إدراج القاضية في المحكمة الجنائية الدولية كيمبرلي بروست، والقاضي نيكولاس جيلو، بالإضافة إلى مساعدة المدعي العام نزهت شميم خان، ومساعد المدعي العام مامي ماندياي نيانغ، في قائمة العقوبات.
وذكر أن "هؤلاء الأشخاص، أجانب يشاركون مباشرة في جهود التحقيق أو الاعتقال أو الاحتجاز أو محاكمة مواطني الولايات المتحدة أو إسرائيل من دون موافقة هذه الدول".
واعتبر روبيو، أن "المحكمة تشكل تهديداً للأمن القومي، إذ يجري استخدامها أداةً لحرب قانونية ضد الولايات المتحدة وحليفتنا المقربة إسرائيل".
وفي يونيو/حزيران الماضي، أدرجت الإدارة الأمريكية، المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، في قائمة العقوبات بعد قرار اعتقال أصدره ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وفي مقابلة مع الصحفي الأمريكي مارك ليفين، الثلاثاء، أشاد ترمب بنتنياهو، الذي تسبب في استشهاد عشرات الآلاف من الأشخاص في غزة، قائلاً: "إنه رجل طيب. إنه يقاتل. إنه بطل حرب لأننا عملنا معاً. إنه بطل حرب. أعتقد أنني كذلك أيضاً".
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفاً و122 شهيداً، و156 ألفاً و758 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 269 شخصاً، بينهم 112 طفلاً.