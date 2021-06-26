سياسة
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حرائق ضخمة تتواصل في عسير السعودية.. من الفاعل؟
يواصل الدفاع المدني السعودي إخماد حريق في متنزهَي الأمير سلطان والجرة في منطقة عسير، دون وقوع إصابات، فيما نشر مغردون مقاطع فيديو توثق استمرار اشتعال النيران.
حرائق ضخمة تتواصل في عسير السعودية.. من الفاعل؟
لم تتضح بعد أسباب الحريق، فيما تحدث بعض المغردين عن أنها "حرائق مفتعلة"
26 يونيو 2021

قال الدفاع المدني السعودي السبت على تويتر: "مدني عسير يواصل إخماد حريق في منتزهَي الأمير سلطان والجرة، دون وقوع إصابات - ولله الحمد".

ويواصل الدفاع المدني السعودي إخماد حريق في متنزهَي الأمير سلطان والجرة في منطقة عسير، دون وقوع إصابات، فيما نشر مغردون مقاطع فيديو توثق استمرار اشتعال النيران.

ولم تتضح بعد أسباب الحريق، فيما تحدث بعض المغردين عن أنها "حرائق مفتعلة".

والأربعاء الماضي اندلع الحريق في متنزه الأمير سلطان بمركز الشعف التابع لمدينة أبها، حسبما ذكرت صحيفة عكاظ.

ومؤخراَ تزايدت حالات حرائق الغابات في عسير، حيث تقول صحيفة عكاظ إن "أصابع الاتهام تشير إلى أن مجهولي الإقامة الذين يتحصنون في الجبال الوعرة وبين الأشجار الكثيفة، للتخفي وبيع الممنوعات، هم السبب الرئيسي ومن يقفون خلف هذه الحرائق".

مصدر:TRT عربي
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