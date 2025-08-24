وقدم فيلدكامب استقالته بعد فشله في إقناع الحكومة الائتلافية المؤقتة بفرض مزيد من العقوبات على إسرائيل، وقال للصحفيين عقب اجتماع الحكومة: "اتخذنا سلسلة خطوات ضد إسرائيل، ولهذا يجب على هولندا أن تشعر بالعار".

وأضاف: "شعرت بالضغط من بقية أعضاء الحكومة حول ما يحدث في غزة والضفة الغربية، ولا يسمح هذا الوضع بمواصلة مهامي بصفتي وزيراً للخارجية"، وأشار الوزير إلى أن هذا الوضع لن يتغير على المدى القريب، موضحاً أنه عاد إلى منزله لصياغة رسالة استقالته.

تزامناً مع ذلك، قدم بقية وزراء حزب العقد الاجتماعي الجديد، الذي ينتمي إليه فيلدكامب، استقالاتهم أيضاً، وفق ما أفاد به موقع نوس (NOS) الإخباري الهولندي. ويضم الحزب 9 أعضاء في الحكومة، من بينهم نائب رئيس الوزراء و3 وزراء و4 وزراء دولة.

وكان فيلدكامب دعا سابقاً في اجتماعات البرلمان إلى اتخاذ تدابير وعقوبات إضافية على إسرائيل، لكنّ أحزاباً أخرى في الحكومة الائتلافية، مثل حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية وحركة المزارعين والمواطنين، قالت إنها لم تُطرح عليها أي خطوة من هذا النوع.