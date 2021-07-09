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أرقام فلكية ثمن تذاكر مباراة إنجلترا-إيطاليا في نهائي يورو 2020.. كم وصلت؟
وصل سعر تذكرتين من تذاكر مباراة الأحد بين إنجلترا وإيطاليا المعروضة حالياً على موقع إعادة البيع (Ticombo) إلى 40 ألف جنيه إسترليني، على الرغم من حظر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رسمياً إعادة بيع تذاكر المباريات بقيمة أعلى من القيمة الرسمية.
أرقام فلكية ثمن تذاكر مباراة إنجلترا-إيطاليا في نهائي يورو 2020.. كم وصلت؟
40 ألف جنيه إسترليني سعر تذكرتين على موقع  Ticombo لمباراة إنجلترا وإيطاليا / Reuters
9 يوليو 2021

وصل سعر تذكرتين من تذاكر مباراة الأحد بين إنجلترا وإيطاليا المعروضة حالياً على موقع إعادة البيع (Ticombo) إلى 40 ألف جنيه إسترليني، على الرغم من حظر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رسمياً إعادة بيع تذاكر المباريات بقيمة أعلى من القيمة الرسمية.

وكانت أرخص تذكرة متاحة على الموقع حتى بعد ظهر الأربعاء هي مقعد واحد بسعر 1،796 جنيه إسترليني.

في حين أن أكثر من 60 ألف شخص قد حضروا مباراة نصف النهائي في إنجلترا ضد الدنمارك، كان ثلاثة أرباع الملعب ممتلئاً، اقتُرح أن يرتفع عدد الحضور إلى 90 ألفاً للمباراة النهائية، مما يعني أنه يمكن توفير المزيد من التذاكر في الأيام المقبلة.

في سياق ذلك، يعقد عمدة لندن صادق خان سحباً على جائزة حيث يقدّم تذكرتين ليوم الأحد و50 تذكرة أخرى لمشاهدة المباراة من منطقة المشجعين في ميدان ترافالغار، وهو عرض مفتوح لأي شخص حصل على أول جرعة لكوفيد 19.

ويصف خان العرض بأنه "فرصة ذهبية" ليكون جزءاً مما يمكن أن يكون "يوماً رائعاً لأمتنا".

وصعدت إنجلترا إلى نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، بعد فوزها على الدنمارك 2-1.

ويعد هذا أول نهائي دولي كبير في كرة القدم تصل إليه إنجلترا منذ فوزها بكأس العالم عام 1966.

وبهذه النتيجة سوف تقابل إنجلترا منتخب إيطاليا يوم الأحد المقبل، في نهائي مثير ليورو 2020.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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