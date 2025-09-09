وقال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، إن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش أُدرجا "في القائمة الرسمية للأشخاص الخاضعين للعقوبات" ولن يُسمح لهما بدخول البلاد.

ووصلت حكومة نتنياهو الدينية القومية إلى سدة الحكم في ديسمبر/كانون الأول 2022، وتوصف بالأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل، ولا سيما أنها تضم شخصيات مثل بن غفير وسموتريتش.