رداً على إجراء مماثل.. إسبانيا تمنع وزيرين إسرائيليين من دخول أراضيها
يأتي ذلك، غداة اتخاذ إسرائيل إجراء مماثلاً بحق وزيرتين إسبانيتين في ظل توتر بين البلدين على خلفية الحرب في غزة.
وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير الإسرائيليين / AA
9 سبتمبر 2025

وقال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، إن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش أُدرجا "في القائمة الرسمية للأشخاص الخاضعين للعقوبات" ولن يُسمح لهما بدخول البلاد.

ووصلت حكومة نتنياهو الدينية القومية إلى سدة الحكم في ديسمبر/كانون الأول 2022، وتوصف بالأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل، ولا سيما أنها تضم شخصيات مثل بن غفير وسموتريتش.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مذكرتين لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت 64 ألفاً و605 شهداء، و163 ألفاً و319 جريحاً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أودت بحياة 399 فلسطينياً، بينهم 140 طفلاً.

مصدر:TRT ARABI
